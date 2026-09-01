Inflation oblige, Valve doit être embêté pour fixer le prix de son casque Steam Frame. La mise en place d'un bundle avec Half-Life: Alyx en cadeau pourrait être un moyen de convaincre certains joueurs.
Le futur casque de réalité virtuelle de Valve pourrait avoir un argument de poids dans sa boîte : une copie gratuite de Half-Life: Alyx. Des références découvertes dans le code de Steam semblent en effet pointer vers une promotion dédiée au Steam Frame.
Une technique déjà utilisée au lancement de l'Index
À quelques semaines (jours ? mois ?) du lancement du Steam Frame, Valve semble préparer un petit cadeau pour les futurs acquéreurs de son casque de réalité virtuelle. Des références découvertes dans le backend de Steam font apparaître plusieurs mentions explicites d’une promotion autour de Half-Life: Alyx, le titre VR maison qui avait accompagné le lancement du Valve Index.
Cité par nos confrères de VideoCardz, Brad Lynch a notamment repéré des chaînes de caractères pour le moins explicites comme « Frame Alyx Promo » et « HLAlyxPromoButtons ». Difficile, dans ces conditions, de ne pas penser à une opération commerciale spécifiquement conçue autour du Steam Frame. Valve n’a toutefois encore rien officialisé : il s’agit donc, pour l’heure, d’un indice plutôt que d’une annonce en bonne et due forme.
La stratégie ne serait d’ailleurs pas totalement nouvelle puisque, nous l'avons dit, au moment de commercialiser l’Index, Valve offrait déjà Half-Life: Alyx aux acheteurs du casque ou de ses contrôleurs. Le studio américain pourrait donc simplement remettre au goût du jour une formule qui a l’avantage de donner immédiatement une excellente raison de passer à la caisse.
Un lancement encore mystérieux
Reste à savoir qui pourra réellement profiter de cette offre si elle venait à être confirmée par Valve ? Les éléments découverts dans Steam ne permettent pas encore de savoir si tous les Steam Frame seront concernés ou si Valve pense à une espèce de promotion sur une durée limitée ou via des configurations très spécifiques de son produit.
Si les données dénichées par Brad Lynch ne semblent pas équivoques, les conditions exactes de cette offre promotionnelle sont mystérieuses. Une chose qui ne l'est pas, c'est qu'en l'absence d'un Half-Life 3, Half-Life: Alyx constitue la meilleure vitrine pour le Steam Frame. Valve présente son casque comme un appareil capable de fonctionner de manière autonome, mais également de diffuser des jeux depuis un PC.
Cette approche hybride est sans aucun doute l'un des atouts du Steam Frame, mais c'est aussi ce qui peut perdre certains usagers. Bien sûr, tout dépendra de toute façon du tarif auquel sera commercialisé le casque. Valve a déjà été bien embêté au lancement du Steam Controller puis de la Steam Machine, tout porte à croire que l'histoire va se répéter pour le Steam Frame dont on attend encore le prix et la date exacte de lancement.
Sur le principe, offrir Half-Life: Alyx pourrait être un moyen de faire passer la pilule tarifaire du Steam Frame. Se pose toutefois la question de qui n'a pas déjà ce jeu emblématique dans sa ludothèque Steam ?
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