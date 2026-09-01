Cité par nos confrères de VideoCardz, Brad Lynch a notamment repéré des chaînes de caractères pour le moins explicites comme « Frame Alyx Promo » et « HLAlyxPromoButtons ». Difficile, dans ces conditions, de ne pas penser à une opération commerciale spécifiquement conçue autour du Steam Frame. Valve n’a toutefois encore rien officialisé : il s’agit donc, pour l’heure, d’un indice plutôt que d’une annonce en bonne et due forme.

La stratégie ne serait d’ailleurs pas totalement nouvelle puisque, nous l'avons dit, au moment de commercialiser l’Index, Valve offrait déjà Half-Life: Alyx aux acheteurs du casque ou de ses contrôleurs. Le studio américain pourrait donc simplement remettre au goût du jour une formule qui a l’avantage de donner immédiatement une excellente raison de passer à la caisse.