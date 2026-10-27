Playden ne nécessite pas Windows ni SteamOS. Il s’appuie sur prospero-win, une adaptation de Wine qui permet d’exécuter des logiciels Windows sur le système de la PlayStation 5.

Le processeur AMD de la console utilisant la même architecture x86-64 que la plupart des PC, les jeux 64 bits n’ont pas besoin d’une émulation complète du processeur. La principale difficulté se situe plutôt du côté des bibliothèques système et de l'affichage.

Pour les graphismes, DXVK traduit les instructions Direct3D 8 à 11 vers Vulkan, tandis que vkd3d-proton assure la compatibilité avec Direct3D 12. Le launcher prépare ensuite un environnement distinct pour chaque jeu, qui peut être lancé directement depuis l’interface de la PS5. Sur le papier, le résultat est séduisant. Dans les faits, tout dépend encore du jeu choisi.