Et si votre PlayStation 5 pouvait aussi faire tourner les jeux de votre bibliothèque Steam ? C’est la promesse de Playden, un launcher gratuit et open source qui fait fonctionner certains titres Windows directement sur la console. Une prouesse technique qui nécessite toutefois un jailbreak et quelques précautions.
Voir tourner des jeux PC sur une PlayStation 5 n’est plus seulement un fantasme de bidouilleur. Un développeur vient de mettre à disposition Playden sur GitHub, un client Steam non officiel et open source capable de télécharger les jeux vidéo de votre bibliothèque Steam et de les exécuter directement sur la console de Sony. Chaque titre dispose même de sa propre icône sur l’écran d’accueil comme s’il s’agissait d’un jeu PS5 classique.
Le projet, disponible gratuitement sur GitHub, est encore expérimental. Mais ses premiers résultats ont de quoi intriguer, notamment avec des titres aussi exigeants que Cyberpunk 2077.
Comment des jeux Windows peuvent-ils tourner sur PS5 ?
Playden ne nécessite pas Windows ni SteamOS. Il s’appuie sur prospero-win, une adaptation de Wine qui permet d’exécuter des logiciels Windows sur le système de la PlayStation 5.
Le processeur AMD de la console utilisant la même architecture x86-64 que la plupart des PC, les jeux 64 bits n’ont pas besoin d’une émulation complète du processeur. La principale difficulté se situe plutôt du côté des bibliothèques système et de l'affichage.
Pour les graphismes, DXVK traduit les instructions Direct3D 8 à 11 vers Vulkan, tandis que vkd3d-proton assure la compatibilité avec Direct3D 12. Le launcher prépare ensuite un environnement distinct pour chaque jeu, qui peut être lancé directement depuis l’interface de la PS5. Sur le papier, le résultat est séduisant. Dans les faits, tout dépend encore du jeu choisi.
Cyberpunk 2077 fonctionne, mais ne criez pas victoire trop vite
Le développeur publie une liste de compatibilité qui comprend déjà plusieurs titres jouables dont Cyberpunk 2077, DOOM Eternal ou, encore, Dead Cells.
Le cas de Cyberpunk mérite néanmoins quelques précisions. Le jeu aurait bien démarré avec ses menus, la création du personnage et les premières minutes de l’aventure. Mais le test documenté est limité à treize minutes d'utilisation sans mesure du nombre d’images par seconde. Difficile, dans ces conditions, de garantir une expérience réellement satisfaisante sur la durée.
D'autres limites persistent. Les jeux protégés par Denuvo Anti-Tamper, ceux utilisant certains anti-triches au niveau du noyau ou nécessitant des launchers supplémentaires ne sont pas pris en charge. Le jeu en ligne reste également problématique.
Surtout, Playden exige une PS5 jailbreakée. Son développeur utilise principalement le firmware 13.60 et ne garantit pas le fonctionnement sur les autres versions. L’installation demande aussi plusieurs outils non officiels et un ordinateur relié au même réseau.
Attention à votre compte Steam et à vos sauvegardes
Playden est encore en version alpha, et son créateur ne cache pas les risques. L’application peut conserver un jeton de connexion Steam non chiffré sur la console potentiellement accessible à toute personne disposant d’un accès aux fichiers. Il est heureusement possible de désactiver la connexion persistante.
Le développeur alerte également sur la synchronisation avec Steam Cloud. Un bogue pourrait remplacer une sauvegarde valide par un fichier plus ancien ou corrompu. Il conseille donc d’en conserver une copie de secours hors de Steam Cloud avant de tester Playden.
Le jailbreak expose également à des dysfonctionnements et à d’éventuelles sanctions de Sony, notamment concernant l’accès aux services en ligne.
Pour profiter de Steam sur son téléviseur sans ces complications, un PC relié en HDMI ou un Steam Deck avec son dock restent des solutions plus simples. Steam Link permet également de diffuser les jeux sur un appareil compatible à condition de disposer d’un ordinateur qui les fait tourner.
- Une PS5 plus compacte, plus légère
- Le repositionnement du bouton Eject
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