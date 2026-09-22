PS5X fonctionne via le mode développeur de la Xbox, et non dans l’environnement classique de la console. Il ne s’agit donc pas d’une application que l’on peut installer tranquillement depuis le Microsoft Store avant de lancer sa ludothèque PlayStation, Microsoft ayant largement fermé la porte aux émulateurs dans l’environnement classique de ses consoles.



Le développeur a néanmoins réussi à exécuter les versions PS5 de GEX Trilogy, Hellboy: Web of Wyrd, Marvel Cosmic Invasion et Quake II. Ces quatre jeux sont également disponibles sur d’autres plateformes : l’intérêt de la démonstration tient bien au fait que ce sont ici leurs builds PS5 qui sont exécutés par émulation sur une Xbox Series X. La manette est reconnue sur les quatre titres et le son fonctionne déjà dans certains cas.