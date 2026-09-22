Faire tourner des jeux PS5 directement sur une Xbox Series X paraît encore relever du fantasme de bidouilleur. Pourtant, un développeur vient de montrer que l’idée n’est plus complètement absurde, avec un portage expérimental d’un émulateur PS5 sur la console de Microsoft.
Le projet s’appelle PS5X et repose sur KytyPS5, un émulateur PlayStation 5 open source déjà actif sur PC. Ici, Devran Cosmo Uenal a entrepris de le porter directement sur Xbox Series X, avec de premiers résultats suffisamment concrets pour dépasser le simple écran de démarrage.
Plusieurs jeux PS5 tournent déjà sur Xbox Series X
PS5X fonctionne via le mode développeur de la Xbox, et non dans l’environnement classique de la console. Il ne s’agit donc pas d’une application que l’on peut installer tranquillement depuis le Microsoft Store avant de lancer sa ludothèque PlayStation, Microsoft ayant largement fermé la porte aux émulateurs dans l’environnement classique de ses consoles.
Le développeur a néanmoins réussi à exécuter les versions PS5 de GEX Trilogy, Hellboy: Web of Wyrd, Marvel Cosmic Invasion et Quake II. Ces quatre jeux sont également disponibles sur d’autres plateformes : l’intérêt de la démonstration tient bien au fait que ce sont ici leurs builds PS5 qui sont exécutés par émulation sur une Xbox Series X. La manette est reconnue sur les quatre titres et le son fonctionne déjà dans certains cas.
Le vrai défi se joue entre Vulkan et DirectX
PS5 et Xbox Series X partagent certes plusieurs points communs matériels, avec des processeurs x86-64 AMD et des GPU issus de la famille RDNA 2. Cela facilite certaines choses, mais ne suffit évidemment pas à rendre leurs logiciels interchangeables.
Le principal obstacle se situe notamment du côté du rendu graphique. Sur PC, KytyPS5 s’appuie sur Vulkan. Or la Xbox ne propose pas de prise en charge native de cette API : PS5X doit donc adapter le travail graphique vers l’environnement DirectX de Microsoft. Les avancées réalisées sur la version PC de KytyPS5 ne peuvent ainsi pas être récupérées telles quelles sur Xbox.
La différence se voit d’ailleurs dans les résultats. Sur PC, KytyPS5 a récemment progressé au point de lancer des jeux 3D nettement plus complexes : GTA V atteint désormais ses menus et plusieurs autres titres commencent à afficher du gameplay, même si l’on reste très loin d’une compatibilité complète.
PS5X reste donc avant tout un projet de recherche, avec une liste de jeux compatibles minuscule et beaucoup de travail devant lui. Mais réussir à exécuter plusieurs builds PS5 directement sur une Xbox Series X constitue déjà une étape intéressante. De là à voir un jour les grosses exclusivités PlayStation tourner correctement sur la machine de Microsoft, il reste toutefois un sacré morceau de code à avaler !