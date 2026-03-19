Un bidouilleur a transformé une Xbox Series X en PC gaming complet. Carte graphique Nvidia, 250 FPS sur Counter-Strike 2, lecteur optique fonctionnel. Le Project Helix de Microsoft vient de se faire doubler par un garage.
Microsoft prépare sa prochaine console hybride, le Project Helix, censée fusionner les mondes Xbox et PC. Un créateur YouTube a décidé de ne pas attendre 2027 pour concrétiser cette promesse. PhasedTech, déjà auteur d'un mod similaire dans une Xbox One S, récidive avec la Series X et une ambition crantée d'un niveau.
Une RTX 5060 et un NUC Intel dans 6,86 litres
Le projet démarre avec une Series X d'occasion, intégralement vidée de ses composants d'origine. PhasedTech a découpé au Dremel les structures internes pour gagner chaque millimètre. À la place du matériel AMD, il a inséré un Intel NUC Extreme Compute Element, une carte compacte intégrant processeur, RAM et stockage NVMe. Le GPU est une RTX 5060 en format court, alimentée par un bloc de 600 watts.
Des supports imprimés en 3D maintiennent l'ensemble en place. Le panneau arrière, entièrement redessiné, accueille ports USB, sortie vidéo, alimentation et antennes Wi-Fi. Le bouton d'allumage d'origine reste fonctionnel. Et le lecteur Blu-ray aussi.
Le Project Helix devancé par un fer à souder
Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur Arc Raiders en 1080p, réglages moyens à élevés, la machine oscille entre 100 et 140 images par seconde. Counter-Strike 2 tourne à 250 FPS en réglages élevés. Les températures du processeur et du GPU restent sous les 75 °C. Tout cela dans un boîtier pensé pour une console, pas pour un PC.
Le parallèle avec le Project Helix, dont les kits de développement ne partiront qu'en 2027, n'est pas difficile à faire. Microsoft promet une machine hybride capable de lancer des jeux PC et Xbox. PhasedTech y est déjà, sans puce AMD sur mesure ni investissement de plusieurs milliards. Bien sûr, la comparaison a ses limites : le build artisanal n'a ni l'optimisation logicielle ni l'écosystème intégré que vise Redmond. Mais il prouve qu'au fond, le concept fonctionne. Le marché attend un produit fini, pas un prototype de garage. Reste qu'un seul bidouilleur a réalisé ce qu'un géant promet pour dans deux ans. La question n'est plus technique, elle est stratégique.