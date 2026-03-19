Le parallèle avec le Project Helix, dont les kits de développement ne partiront qu'en 2027, n'est pas difficile à faire. Microsoft promet une machine hybride capable de lancer des jeux PC et Xbox. PhasedTech y est déjà, sans puce AMD sur mesure ni investissement de plusieurs milliards. Bien sûr, la comparaison a ses limites : le build artisanal n'a ni l'optimisation logicielle ni l'écosystème intégré que vise Redmond. Mais il prouve qu'au fond, le concept fonctionne. Le marché attend un produit fini, pas un prototype de garage. Reste qu'un seul bidouilleur a réalisé ce qu'un géant promet pour dans deux ans. La question n'est plus technique, elle est stratégique.