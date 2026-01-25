Née de l'esprit créatif d'une équipe de moddeurs, la « Ningtendo PXBOX 5 » est une console de jeu à peine croyable et fichtrement bien conçue.
Aujourd'hui, le choix en matière de consoles de salon n'a plus grand-chose à voir avec la pléthore de machines qui pouvaient exister au début des années 90. Il reste toutefois difficile de choisir entre PlayStation 5, Switch 2 et Xbox Series X|S. Mais, finalement, pourquoi choisir ?
Se baser sur le design du Mac Pro (2013)
Non, notre objectif en posant cette question du choix n'est pas de vous pousser à l'achat des principales consoles de Sony, Nintendo et Microsoft. Il s'agit plutôt d'introduire le projet un peu fou d'une équipe de moddeurs chinois.
Sur la chaîne Youtube XNZ, les moddeurs font part de leurs travaux au travers d'une vidéo d'un peu plus de quinze minutes. Elle débute par l'objectif de départ – réunir les trois consoles phares en une seule – et le premier défi rencontré : un système de refroidissement qui puisse s'occuper des trois plateformes en même temps. Pour ce faire, la réponse tient en deux mots : Mac Pro.
XNZ s'est effectivement basé sur le travail de cette machine imaginée par Apple en 2013. À l'époque, le dual-GPU était encore dans l'air du temps et Apple avait mis en place une configuration triangulaire avec, sur chaque côté du triangle, un PCB : un pour chaque GPU et un pour la carte mère elle-même. Au « centre » de ce triangle, le refroidisseur adoptait une structure verticale.
Cinq secondes pour passer d'une console à l'autre
Une idée qui a donc été retenue pour la conception de cette console 3-en-1 qui dispose, de fait, de trois cartes mères et profite d'une seule alimentation d'une puissance de 250 watts.
Celle-ci semble suffisante pour alimenter les trois consoles à la condition express que deux jeux ne soient pas lancés en même temps. Le refroidisseur mis en place est également suffisant pour rafraîchir tout ce petit monde : cependant, un modèle de dissipateur spécifique a évidemment été conçu par XNZ… après plusieurs tentatives pour trouver la bonne configuration.
Le ton de la vidéo est assez insupportable – enfin, question de goûts sans doute – mais le projet est on ne peut plus intéressant. De plus, le souci du détail est assez impressionnant et une fois la machine achevée/polie, on pourrait croire à un modèle du commerce… à une véritable association entre Sony, Nintendo et Microsoft pour aboutir à cette « Ningtendo PXBOX 5 », nom donné par l'équipe.
Petite touche finale, XNZ a employé une carte Arduino modifiée afin d'intégrer un outil de sélection entre les trois plateformes : d'une simple pression sur un large bouton placé au sommet de la machine suffit pour passer d'une console à l'autre et il a été question de seulement trois secondes pour ainsi troquer une partie sur Dong Kong Bananza (Switch 2) contre une partie Ghost of Yotei (PS5).
Une précision importante et une faiblesse tout de même de cette « Ningtendo PXBOX 5 » : au-delà de l'impossibilité de lancer deux jeux en même temps sur les différentes plateformes, il est surtout impossible d'insérer un disque sur PS5 ou Xbox : la console est dépourvu de tout lecteur pour réduire la complexité du projet et sa consommation électrique.