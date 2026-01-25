Sur la chaîne Youtube XNZ, les moddeurs font part de leurs travaux au travers d'une vidéo d'un peu plus de quinze minutes. Elle débute par l'objectif de départ – réunir les trois consoles phares en une seule – et le premier défi rencontré : un système de refroidissement qui puisse s'occuper des trois plateformes en même temps. Pour ce faire, la réponse tient en deux mots : Mac Pro.

XNZ s'est effectivement basé sur le travail de cette machine imaginée par Apple en 2013. À l'époque, le dual-GPU était encore dans l'air du temps et Apple avait mis en place une configuration triangulaire avec, sur chaque côté du triangle, un PCB : un pour chaque GPU et un pour la carte mère elle-même. Au « centre » de ce triangle, le refroidisseur adoptait une structure verticale.