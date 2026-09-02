Le cas du Steam Deck rappelle ainsi une réalité assez particulière du jeu sur PC : la compatibilité n’est jamais tout à fait figée. Un titre parfaitement fonctionnel aujourd’hui peut rencontrer un problème demain à la suite d’une mise à jour, tandis qu’un jeu autrefois récalcitrant peut devenir parfaitement jouable après une évolution de Proton ou de SteamOS. Les utilisateurs disposent d’ailleurs d’un éventail toujours plus large de solutions pour contourner certains obstacles, même si cela demande parfois davantage de patience que sur une console classique.

Reste enfin une question : faut-il encore considérer le Steam Deck comme une machine Linux qui essaie de jouer aux jeux Windows, ou comme une véritable plateforme de jeu à part entière ? À mesure que le catalogue compatible grossit, la seconde réponse semble de plus en plus pertinente. Le Steam Deck ne dispose évidemment pas de la totalité de la ludothèque Steam, et certains titres majeurs peuvent encore se heurter à des problèmes d’anti-triche ou à des logiciels propriétaires récalcitrants. Mais avec plus de 30 000 jeux dans les catégories « Vérifié » et « Jouable », l’argument de la compatibilité devient nettement moins facile à balayer d’un revers de main.

Le plus intéressant dans cette histoire n’est donc peut-être pas le nombre lui-même. C’est la démonstration qu’une machine basée sur Linux peut progressivement s’affranchir de l’un des principaux obstacles historiques du jeu sur cet environnement : l’accès aux jeux Windows. Valve avait fait un pari ambitieux avec Proton et SteamOS : le compteur, désormais passé au-dessus des 30 000 titres, confirme que le pari est remporté. Haut la main.