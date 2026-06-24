Avec un prix d'entrée un tout petit peu supérieur au seuil des 1 000 euros, c'est peu de dire que le tarif de la Steam Machine a déçu. Peut-être que, compte tenu de la situation actuelle, Valve n'avait pas d'autre choix, mais l'addition reste salée pour une machine techniquement « correcte sans plus ».

Du coup, même si le mini-PC de Valve vous faisait de l'œil, peut-être n'avez-vous pas le budget pour. Peut-être aussi que le système de réservation mis en place par Valve afin de ne pas rencontrer le même fiasco qu'au lancement du Steam Controller ne vous permettra pas d'être sélectionné. Dans un cas comme dans l'autre, si votre objectif principal est de quitter Windows pour passer à SteamOS, Valve a pensé à vous.

En effet, le système d'exploitation basé sur ArchLinux intéresse de plus en plus de joueurs qui veulent quitter le monde Microsoft. La compatibilité toujours plus complète de Proton – véritable pierre angulaire de SteamOS – est aussi pour beaucoup dans l'intérêt des joueurs pour l'OS de Valve.

Eh bien sachez que Valve ne compte pas limiter son SteamOS à ses propres appareils : le Steam Deck et la Steam Machine ne sont pas une fin en soi, nous avions déjà pu le remarquer avec l'élargissement de la compatibilité à d'autres modèles de consoles portables comme les Legion Go de Lenovo ou les ROG Ally signées ASUS.