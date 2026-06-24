Parce que Valve ne destine pas son système d'exploitation qu'aux machines AMD : la prise en charge des puces NVIDIA avance.
Le lancement de la Steam Machine est compliqué à bien des égards. Le mini-PC est cher, très cher même, et son système de réservation ne vous garantit pas d'être un des heureux élus. Valve cherche donc à étendre les horizons de son SteamOS par d'autres moyens.
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SteamOS pas réservé aux Steam Deck/Steam Machine
Avec un prix d'entrée un tout petit peu supérieur au seuil des 1 000 euros, c'est peu de dire que le tarif de la Steam Machine a déçu. Peut-être que, compte tenu de la situation actuelle, Valve n'avait pas d'autre choix, mais l'addition reste salée pour une machine techniquement « correcte sans plus ».
Du coup, même si le mini-PC de Valve vous faisait de l'œil, peut-être n'avez-vous pas le budget pour. Peut-être aussi que le système de réservation mis en place par Valve afin de ne pas rencontrer le même fiasco qu'au lancement du Steam Controller ne vous permettra pas d'être sélectionné. Dans un cas comme dans l'autre, si votre objectif principal est de quitter Windows pour passer à SteamOS, Valve a pensé à vous.
En effet, le système d'exploitation basé sur ArchLinux intéresse de plus en plus de joueurs qui veulent quitter le monde Microsoft. La compatibilité toujours plus complète de Proton – véritable pierre angulaire de SteamOS – est aussi pour beaucoup dans l'intérêt des joueurs pour l'OS de Valve.
Eh bien sachez que Valve ne compte pas limiter son SteamOS à ses propres appareils : le Steam Deck et la Steam Machine ne sont pas une fin en soi, nous avions déjà pu le remarquer avec l'élargissement de la compatibilité à d'autres modèles de consoles portables comme les Legion Go de Lenovo ou les ROG Ally signées ASUS.
La prise en charge NVIDIA arrive… un jour
Aujourd'hui, nos confrères de The Verge publient le compte-rendu de leur rencontre avec l'un des principaux architectes de Valve, Pierre-Loup Griffais, lequel indique que Valve « déploie des améliorations à [SteamOS] afin qu'il soit plus compatible avec le matériel de bureau ».
Sous-entendu, que le système d'exploitation ne soit donc pas limité aux seuls Steam Deck/Steam Machine, mais les choses sont ensuite plus intéressantes encore. En effet, jusqu'à présent, SteamOS est surtout un système pensé pour les architectures CPU et GPU d'AMD. Logique, il s'agit du matériel utilisé par Valve sur ses propres machines et qui devait donc fonctionner au mieux.
Récemment, Valve a toutefois déployé des mises à jour qui ont déjà étendu cette compatibilité. Ainsi, dans les notes de mise à jour de SteamOS 3.8.10, on pouvait lire ceci : « Amélioration de la compatibilité avec les plateformes Intel et AMD récentes ». Nous en avions parlé il y a une dizaine de jours, ces mises à jour successives permettent de faire tourner SteamOS sur d'autres consoles portables. Valve est assez clair sur le sujet : « Ajout de la prise en charge des contrôleurs pour les consoles portables MSI Claw (A1M, 7 AI+ A2VM, 8 AI+ A2VM, A8 BZ2EM) ».
Pierre-Loup Griffais va maintenant plus loin et, dans cette entrevue accordée à nos confrères de The Verge, il explique qu'une équipe grandissante travaille à la prise en charge des produits NVIDIA, ajoutant même : « Nous collaborons étroitement avec NVIDIA ». Une collaboration qui fait sens compte tenu de la domination de la marque sur le secteur des PC desktop, mais qui pourrait encore se faire attendre, Griffais mentionnant à nos confrères que cette prise en charge « pourrait ne pas être disponible cette année ».
Reste que l'objectif affiché par Pierre-Loup Griffais va dans le bon sens avec la volonté de permettre l'exécution de SteamOS sur « quasiment n'importe quel matériel de jeu, y compris NVIDIA ».
En l'état, SteamOS tourne déjà sur pas mal de PC et doit offrir « une bonne expérience de jeu » : « Si vous avez une configuration similaire à celle d'une Steam Machine, c'est-à-dire un PC branché à un téléviseur, avec un seul disque dur et sans intention de double démarrage, […] vous pouvez y installer SteamOS et profiter d'une expérience très proche de celle d'un Steam Deck connecté à sa station d'accueil ou d'une Steam Machine, avec quelques limitations, bien sûr », explique Pierre-Loup Griffais.
Il faut dire que l'heure tourne. Valve n'est pas le seul à vouloir surfer sur le ras-le-bol de Windows affirmé par certains joueurs. D'autres solutions Linux existent comme Drauger OS ou Nobara et la plus célèbre d'entre elles, Bazzite, gagne chaque jour de nouveaux adeptes car, elle, fonctionne parfaitement sur des configurations bien plus variées.