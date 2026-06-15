Valve poursuit le travail sur SteamOS : après l'ouverture aux autres consoles « AMD », ce sont les machines « Intel » qui peuvent en profiter.
La sortie prochaine des consoles portables basées sur les puces G3 et G3 Extreme d'Intel donnerait-elle des idées à Valve ? Le fait est que le calendrier des annonces d'Intel et des bêtas de SteamOS coïncide plutôt pas mal.
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SteamOS s'ouvre à d'autres consoles AMD…
Alors que les solutions Intel semblent gagner en puissance – Intel n'hésite plus à comparer ses futures puces à celles d'AMD – se pose la question du système d'exploitation (OS) adopté.
Pour le moment, qu'il s'agisse d'Intel ou de son plus proche partenaire dans le monde des consoles portables – MSI –, c'est toujours Windows 11 qui est proposé. Il n'y a de place pour aucun autre OS et surtout pas pour le fameux SteamOS qui fait les beaux jours du Steam Deck.
« Surtout pas » ? Nous forçons évidemment le trait, mais Valve ne s'était dans un premier temps intéressé qu'à sa propre console et SteamOS ne fonctionnait sur aucune autre machine. Les temps ont toutefois changé et quelques autres consoles ont été ajoutées à la liste des « produits compatibles ».
Il n'est pas question de prise en charge officielle, mais Valve indique que son système fonctionne sur les consoles portables ASUS et Lenovo, profitant de la très grande proximité qui existe entre les composants de ces machines, toutes en architecture AMD.
… et maintenant aux machines Intel
Hélas, pour les machines en architecture Intel, rien ne semblait changer. Bon, ce n'était pas non plus rédhibitoire dans la mesure où des OS comme Bazzite sont parfaitement compatibles avec les consoles Intel.
Pour autant, pouvoir disposer de SteamOS semble être demandé par de nombreux utilisateurs de consoles Intel et la bonne nouvelle nous vient du Youtubeur ETA Prime. Publiée en toute fin de semaine dernière, sa vidéo revient sur la compatibilité SteamOS de la MSI Claw 8 AI+.
Dans sa vidéo d'un peu moins de dix minutes, ETA Prime confirme tout d'abord que la Claw 8 AI+ fonctionnait très bien sur Bazzite – et Windows 11 bien sûr – mais pas encore sur SteamOS… « Pas encore », enfin jusqu'à la publication de la version bêta 3.87 de SteamOS.
En deux lignes, Valve confirme la bonne nouvelle : ajout de la prise en charge des contrôleurs pour les consoles portables MSI Claw (A1M, 7 AI+ A2VM, 8 AI+ A2VM, A8 BZ2EM) ; amélioration de la réponse du gyroscope pour les appareils utilisant AccelGyro3D (par exemple la Legion Go 1 ou la Claw A1M).
ETA Prime explique que SteamOS fonctionne effectivement très bien sur sa Claw 8 AI+ avec quelques réserves cependant sur l'interface globale : le menu ne peut pas être appelé par le bouton dédié. En revanche, il est possible de gérer la fréquence GPU ou, via SimpleDecky, de jouer sur le TDP.
Il n'est pas question d'une comparaison poussée entre SteamOS et Windows 11 sur la Claw 8 AI+, mais Valve semble s'attaquer sérieusement à l'architecture Intel, sans doute en prévision de l'arrivée des G3 et G3 Extreme. Depuis qu'ETA Prime a lancé sa vidéo, déjà deux bêtas de SteamOS ont été déployées (3.8.8 et 3.8.9) avec, à chaque fois, des mentions pour les consoles MSI Intel.