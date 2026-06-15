Alors que les solutions Intel semblent gagner en puissance – Intel n'hésite plus à comparer ses futures puces à celles d'AMD – se pose la question du système d'exploitation (OS) adopté.

Pour le moment, qu'il s'agisse d'Intel ou de son plus proche partenaire dans le monde des consoles portables – MSI –, c'est toujours Windows 11 qui est proposé. Il n'y a de place pour aucun autre OS et surtout pas pour le fameux SteamOS qui fait les beaux jours du Steam Deck.

« Surtout pas » ? Nous forçons évidemment le trait, mais Valve ne s'était dans un premier temps intéressé qu'à sa propre console et SteamOS ne fonctionnait sur aucune autre machine. Les temps ont toutefois changé et quelques autres consoles ont été ajoutées à la liste des « produits compatibles ».

Il n'est pas question de prise en charge officielle, mais Valve indique que son système fonctionne sur les consoles portables ASUS et Lenovo, profitant de la très grande proximité qui existe entre les composants de ces machines, toutes en architecture AMD.