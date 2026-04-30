Ce que Bazzite 44 embarque sous le capot

Le cœur de la mise à jour, c'est le passage au kernel OGC 6.19.x. L'Open Gaming Collective regroupe des développeurs kernel spécialisés dans le gaming. Leur noyau intègre des patchs de latence d'entrée et d'ordonnancement CPU qui n'ont pas encore atteint le kernel Linux principal. SteamOS, de son côté, tourne encore sur le kernel 6.11 dans sa dernière version stable. L'écart technologique est devenu un argument de vente à part entière : Bazzite avait déjà rétro-porté la technologie NTSync du kernel 6.14 avant même sa sortie officielle, avec des gains de performances allant jusqu'à 150 % sur certains titres Windows émulés via Proton. Le kernel 7.0, qui inclura le patchset VRAM que Valve prépare pour sa Steam Machine, est annoncé « dans un futur proche ».

Côté bureau, les utilisateurs desktop ont le choix entre GNOME 50 et KDE Plasma 6.6. GNOME 50 active par défaut le scaling fractionnel et le scaling natif XWayland, ce qui règle enfin les problèmes de texte flou sur les configurations multi-écrans. Sur les images KDE, Konsole remplace le terminal Ptyxis (qui n'a jamais vraiment trouvé sa place dans l'écosystème Plasma) et apporte un support natif des conteneurs. Le pilote graphique Mesa (un projet de pilotes open-source pour les cartes graphiques AMD) passe en version 26.0.5, avec des correctifs de stabilité et de frame pacing pour les GPU AMD RDNA 2 et RDNA 3. C'est exactement le matériel qui équipe la quasi-totalité des consoles portables du marché.