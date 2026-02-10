Valve ne s'y est pas trompé. En choisissant de miser sur Linux pour SteamOS, l'éditeur de Steam s'est affranchi de la dépendance à Microsoft. Mais cette stratégie n'a de sens que si le système reste compétitif en termes de performances. Or, ce noyau 7.0 arrive à un moment charnière, alors que Valve explore également la piste ARM pour ses futurs appareils nomades, une architecture qui réclame une optimisation logicielle encore plus poussée.

Le reste des améliorations vise surtout les serveurs : meilleure gestion des conteneurs Docker, optimisations réseau pour les flux au-delà de 10 Gbps, et ajustements du planificateur de tâches. Autant de raffinements qui n'empêcheront pas votre PC de tourner, mais qui ne feront pas non plus décoller vos images par seconde de manière spectaculaire. Linux gagne en maturité, c'est indéniable. Mais entre les promesses d'un noyau et la réalité du terrain, il y a souvent un gouffre que seuls les tests réels permettront de mesurer.

Le pari est clair : faire de Linux un OS gaming crédible ne passe pas seulement par Proton et la compatibilité Windows, mais aussi par des gains de performances natifs. Linux 7.0 tente de tenir cette promesse, reste à voir si le matériel et les développeurs suivront le mouvement.