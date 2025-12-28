La scène se déroule à Tokyo, lors de la conférence Linux Plumbers 2025. L'ambiance est studieuse, les cravates sont rares, et personne ne s'attend vraiment à ce que les ingénieurs de Meta montent sur l'estrade pour chanter les louanges d'une console de jeu. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est produit. Le géant des réseaux sociaux a révélé utiliser le SCX-LAVD, un ordonnanceur Linux initialement conçu pour le Steam Deck. Pour les néophytes, l'ordonnanceur est un peu le chef d'orchestre du processeur : c'est lui qui décide quelle tâche a le droit d'utiliser la puce et pendant combien de temps.​

À l'origine, Valve avait un problème simple mais agaçant : sur une console portable, la moindre micro-saccade ruine l'expérience de jeu. Ils ont donc financé la création d'un outil capable de détecter les tâches sensibles à la latence et de leur donner la priorité absolue, une sorte de pass VIP pour processeur. Ce que Meta a réalisé, avec un pragmatisme déconcertant, c'est que ses serveurs souffraient exactement du même mal. Entre les milliers de requêtes simultanées et les calculs d'intelligence artificielle, leurs machines suffoquaient, incapables de trier efficacement l'urgent du superflu. En adoptant la méthode de Valve, Meta transforme ses serveurs en consoles géantes, non pas pour jouer à Elden Ring, mais pour s'assurer que votre fil d'actualité charge sans le moindre hoquet.