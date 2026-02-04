Sur les forums NVIDIA comme dans le Feedback Hub de Microsoft, les messages décrivent peu ou prou le même souci. Le PC se portait comme un charme, quand tout à coup, plus rien n’a fonctionné comme prévu, à coups d’artefacts graphiques dans certains jeux et de baisse marquée des performances sur les titres les plus gourmands.

Dans ce flot de doléances, les accusations ont fini par désigner un coupable tout trouvé… le Patch Tuesday de janvier. Plusieurs utilisateurs et utilisatrices ont en effet allégué que les anomalies étaient apparues juste après l’application de l’update, et qu’elles avaient disparu aussitôt après sa désinstallation. C’est aussi ce qu’a confirmé un ingénieur NVIDIA sur le forum officiel de la marque, précisant que les problèmes avaient commencé « après une mise à jour Windows » et qu’à ce jour, aucune solution autre que la suppression du patch incriminé n’avait encore été trouvée.

Désinstaller la mise à jour de janvier est effectivement une option envisageable si les bugs sont réellement pénalisants au quotidien, mais on rappellera que KB5074109 reste avant tout un correctif de sécurité. De fait, on vous déconseille de vous en séparer à titre préventif, d’autant que cela serait dénué d'intérêt sur une machine stable.

À voir maintenant si Microsoft publiera un correctif ciblé ou si, comme en novembre dernier, NVIDIA devra une nouvelle fois prendre les devants.