Alors que les pilotes graphiques AMD sont dans la tourmente se pourrait-il que NVIDIA connaisse elle aussi une mésaventure. Non, les pilotes GeForce ne sont finalement pas en cause.
Comme à son habitude et comme ses concurrentes, NVIDIA a lancé de nouveaux pilotes pour ses cartes graphiques, la GeForce 581.80 dont le principal objectif est de prendre en charge des jeux comme Call of Duty 7, Anno 117: Pax Romana et Europa Universalis V. Mais des problèmes seraient survenus.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Un problème observé sur les pilotes GeForce 581.80…
Et seulement quelques heures après la publication de ces pilotes graphiques des problèmes ont commencé à être remontés. Des problèmes liés à une série de jeux bien connue des amateurs de courses automobiles.
En effet, sur les forums NVIDIA, un certain XaToR a rapporté que les titres Forza Motorsport 6, Forza Motorsport 7 et Forza Horizon 3 refusaient absolument de se lancer après la mise en place desdits pilotes 581.80. Pas de bugs graphiques, pas de plantages inopinés, mais une « error AP204, GPU not compatibe » au lancement de chacun de ces trois jeux.
Alors, c'est vrai, ce ne sont pas des titres de la première fraîcheur, mais on peut raisonnablement espérer que de simples pilotes graphiques ne viennent pas ainsi cassser la compatibilité avec notre ludothèque. Après tout, c'est le point fort du PC sur les consoles : la possibilité de jouer à des jeux de plus de dix ans sans que cela ne pose de problème particulier.
Pire, la réponse d'un responsable de NVIDIA ne semblait pas aller dans le bon sens puisqu'il expliquait : « Je suis en mesure de reproduire ce problème. Je vais voir si nous pouvons faire quelque chose, mais c'est peu probable car je ne pense pas que ces jeux recevront d'autres mises à jour et ils vérifient peut-être des éléments qui échappent à notre contrôle ».
… mais plus vraisemblablement lié à Windows 11
Heureusement, la chose ne dépend finalement pas des derniers pilotes publiés par NVIDIA puisque, sur les forums dédiés de Forza Horizon 3, un usager doté d'une Radeon RX 6800 XT rapporte le même problème.
Qui sait, peut-être ledit usager a récemment mis à jour ses pilotes graphiques AMD ? Peut-être aussi que le bug est lié à un changement réalisé en même temps par les équipes d'AMD sur les 25.10.2 et celles de NVIDIA sur les 581.80 ? Avouons que cela paraît fort peu problable et que le problème est sans doute plutôt lié aux dernières mises à jour de Windows 11.
En l'occurrence, c'est effectivement une conséquence directe d'une mise à jour du runtime D3D12 lequel a été modifié le 29 septembre dernier. Il se pourrait que le bug ne concerne d'ailleurs pas seulement les trois jeux déjà évoqués et Microsoft confirme que cela se retrouve dès lors qu'une application fait appel au Tiled Resources Tier 4.
La bonne nouvelle c'est que 1/ les pilotes – qu'ils soient signés AMD ou NVIDIA – ne sont pas en cause et que 2/ Microsoft est non seulement au courant du problème, mais travaille déjà à sa résolution. Un correctif devrait arriver sous peu alors joueurs de versions un peu anciennes de Forza, ne paniquez pas.