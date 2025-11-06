Et seulement quelques heures après la publication de ces pilotes graphiques des problèmes ont commencé à être remontés. Des problèmes liés à une série de jeux bien connue des amateurs de courses automobiles.

En effet, sur les forums NVIDIA, un certain XaToR a rapporté que les titres Forza Motorsport 6, Forza Motorsport 7 et Forza Horizon 3 refusaient absolument de se lancer après la mise en place desdits pilotes 581.80. Pas de bugs graphiques, pas de plantages inopinés, mais une « error AP204, GPU not compatibe » au lancement de chacun de ces trois jeux.

Alors, c'est vrai, ce ne sont pas des titres de la première fraîcheur, mais on peut raisonnablement espérer que de simples pilotes graphiques ne viennent pas ainsi cassser la compatibilité avec notre ludothèque. Après tout, c'est le point fort du PC sur les consoles : la possibilité de jouer à des jeux de plus de dix ans sans que cela ne pose de problème particulier.

Pire, la réponse d'un responsable de NVIDIA ne semblait pas aller dans le bon sens puisqu'il expliquait : « Je suis en mesure de reproduire ce problème. Je vais voir si nous pouvons faire quelque chose, mais c'est peu probable car je ne pense pas que ces jeux recevront d'autres mises à jour et ils vérifient peut-être des éléments qui échappent à notre contrôle ».