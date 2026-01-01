Le fonctionnement du « mode turbo » repose sur un dialogue intime entre la machine et son pilote. Chez Microsoft, cette conversation est fluide depuis longtemps grâce à une fonction nommée Energy Performance Preference (EPP) qui permet au processeur de bondir en fréquence dès qu'une tâche le demande. C'est une danse précise où l'énergie est injectée exactement là où elle est nécessaire pour propulser les calculs sans faire fondre les composants.

De son côté, Linux gérait ses fréquences avec une certaine timidité. Le pilote attitré, appelé intel_pstate, se montrait souvent trop prudent dans sa gestion des paliers de performance. Les utilisateurs se retrouvaient avec un moteur puissant mais bridé par une électronique de bord qui refusait de passer la vitesse supérieure sans une injonction manuelle complexe. Pour obtenir la pleine puissance, il fallait souvent se plonger dans les entrailles du répertoire système ou changer de méthode de gestion au prix d'une consommation électrique erratique.