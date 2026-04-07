Linux 7.0 va débarquer la semaine prochaine, quoi de neuf ?

Depuis la publication de la première version pré-finale (release candidate) le 22 février 2026, le développement a suivi un rythme hebdomadaire. Chaque "release candidate" publiée a permis aux développeurs et aux administrateurs système de détecter les bugs avant la mise en production. Au passage, notons que les rc2, rc3 et rc4 ont affiché des volumes de modifications plus importants que la normale pour ce stade du développement. Torvalds a lui-même relevé cette anomalie. Selon lui, le recours croissant aux outils de codage assistés par intelligence artificielle pourrait générer davantage de contributions. Il avait d'ailleurs avoué s'être lui aussi mis au vibe coding pour ses projets personnels.

Linux 7.0 s'accompagne de deux mécanismes orientés performance. Le premier, "TIP Time Slice Extension", permet à une application en cours de tâche critique (comme un jeu calculant un rendu) de demander au processeur de ne pas l'interrompre immédiatement. Ce comportement devrait réduire les micro-saccades et stabiliser le framerate, notamment les chutes de fluidité sévères que les joueurs mesurent via le "1% low FPS". Le second, baptisé "sheaves", est un nouveau gestionnaire de mémoire vive conçu pour accélérer l'allocation et la libération de la RAM, une opération que les applications les plus gourmandes répètent des milliers de fois par seconde.

Linux 7.0 approfondit aussi l'intégration du langage de programmation Rust dans le noyau. Ce langage, apprécié pour sa gestion sécurisée de la mémoire, prend progressivement sa place aux côtés du C pour certains composants du noyau.

Parmi les autres nouveautés figure un mécanisme baptisé "Live Update Orchestrator". Ce dernier permet de mettre à jour le noyau sans interrompre les machines virtuelles en cours d'exécution. Pour les entreprises qui gèrent des serveurs, cela signifie concrètement moins d'interruptions de service lors des mises à jour de sécurité. Le noyau introduit par ailleurs un chiffrement des données entre les périphériques PCIe et le processeur hôte, ce qui protège donc les échanges de données contre les accès mémoire non autorisés, y compris en environnement virtualisé.

Côté matériel, Linux 7.0 apporte une prise en charge préliminaire pour les processeurs AMD Zen 6 et Intel Nova Lake, ainsi qu'un support étendu des GPU AMD RDNA 4. Ubuntu 26.04 LTS, dont la sortie est prévue fin avril 2026, devrait être parmi les premières distributions grand public à embarquer ce noyau.