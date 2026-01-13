Dérivé de Windsurf, Antigravity a été lancé en même temps que la dernière version de Gemini, en novembre 2025. Ce service avait notamment fait parler de lui en décembre dernier après avoir effacé l'intégralité du disque dur d'un utilisateur. Il a toutefois permis à Linus Torvalds de coder en Python un composant de son outil de visualisation. Rappelons que ce langage est loin d'être la spécialité de ce développeur, qui a conçu Linux en C.