C'est une nouvelle qui va en surprendre plus d'un : Linus Torvalds, créateur de Linux, s'est mis au vibe coding… mais uniquement pour ses projets personnels.
On entend de plus en plus parler du vibe-coding, cette nouvelle tendance qui consiste à utiliser l'IA pour coder sans code : il suffit d'échanger avec la technologie pour concevoir des applications, et ce, en quelques minutes. De nombreux outils fleurissent dans le domaine, tels que Lovable, Hostinger Horizons, ou encore Google Antigravity, qui semble avoir tapé dans l'oeil de Linus Torvalds.
Linus Torvalds s'essaie au vibe coding
L'IA a bouleversé le développement web : bien plus rapide que l'humain, mais pas forcément aussi fiable, elle s'immisce de plus en plus dans ce domaine, au grand dam de certains professionnels. Mais d'autres ont une position plus nuancée, en témoigne la dernière expérimentation de Linus Torvalds : l'informaticien a, pour un récent projet personnel, décidé de faire appel à l'outil de vibe-coding Google Antigravity.
On peut , en effet, lire la chose suivante dans le fichier README de son outil AudioNoise, déposé sur Github : « Au départ, j'ai programmé en imitant les idées trouvées sur Google, mais j'ai ensuite supprimé l'intermédiaire (moi-même) et j'ai simplement utilisé Google Antigravity pour créer le visualiseur d'échantillons audio. »
Dérivé de Windsurf, Antigravity a été lancé en même temps que la dernière version de Gemini, en novembre 2025. Ce service avait notamment fait parler de lui en décembre dernier après avoir effacé l'intégralité du disque dur d'un utilisateur. Il a toutefois permis à Linus Torvalds de coder en Python un composant de son outil de visualisation. Rappelons que ce langage est loin d'être la spécialité de ce développeur, qui a conçu Linux en C.
Une position toujours nuancée sur l'IA
Quel est le verdict de cet informaticien renommé, qui était, jusqu'ici, plutôt sceptique sur l'IA ? Pour Linus Torvalds, l'essai a été plus que concluant : « Tout s'est plutôt bien passé, même si j'ai dû comprendre quel était le problème avec l'utilisation de la sélection rectangulaire intégrée. Après avoir demandé à Antigravity de simplement créer un RectangleSelector personnalisé, tout est allé mieux. Est-ce bien mieux que ce que j'aurais pu faire à la main ? Certainement. »
Linus Torvalds a récemment reconnu, lors du dernier Open Source Summit Japan, que l'IA pouvait être une bonne aide « à la maintenance du code, notamment la vérification automatisée des correctifs et la revue de code ». Il avait également expliqué, lors d'une récente interview, qu'il n'était pas contre le vibe-coding tant que cette innovation n'était pas utilisée pour des développements importants.
Inutile, donc, de tirer des conclusions hâtives : Linus Torvalds privilégie toujours la prudence en ce qui concerne l'usage de l'intelligence artificielle. Il n'a d'ailleurs fait appel à cette technologie que pour un projet personnel et non pour un développement de plus grande ampleur.
Toutefois, sa petite expérimentation devrait peser lourd dans le débat actuel sur l'utilité de l'IA dans le code.