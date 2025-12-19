Le premier enseignement du rapport tient dans un chiffre. Les pull requests qui contiennent du code généré avec une IA présentent en moyenne 1,7 fois plus de problèmes que celles écrites uniquement par des développeurs. Cela correspond à une hausse d’environ 70 % des signalements lors des revues. Une donnée qui fait écho à ces freelances, initialement virés pour être remplacés par des IA, puis finalement rappelées pour corriger ses bourdes, notamment dans le codage.

Cette différence apparaît de manière constante sur l’ensemble de l’échantillon analysé, sans se limiter à un type de projet ni une catégorie marginale de défauts. CodeRabbit observe davantage de problèmes liés à la logique, à la sécurité et à la gestion des erreurs. Ces catégories figurent parmi celles qui demandent le plus de temps à corriger.

Un autre élément qui ressort nettement des données est que les pull requests assistées par IA contiennent plus de lignes modifiées. Le volume de code augmente. Cette inflation a un effet direct sur la revue. Plus de lignes impliquent plus de points à vérifier, plus de commentaires, plus d’allers-retours avant validation.

Le rapport décrit aussi un phénomène récurrent lors des revues. Le code généré donne souvent une impression de propreté au premier passage. Il compile. Il suit des structures connues. Les problèmes apparaissent lorsque la revue s’attarde sur des points précis, comme les cas limites, les conditions d’erreur ou les dépendances indirectes. À ce stade, la correction demande une lecture attentive et une bonne connaissance du projet.