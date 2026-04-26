Cinq associations ont manifesté vendredi devant le siège français de Microsoft France contre la fin du support de Windows 10 prévu en octobre. Elles rappellent que 300 millions d'ordinateurs fonctionnels pourraient finir à la poubelle à cause d'une décision commerciale.
Six mois après le lancement de la campagne « Adieu Windows, bonjour le Libre ! », la mobilisation contre Microsoft et l'obsolescence logicielle qu'il impose change de braquet. Vendredi, juste avant le week-end, une vingtaine de militants ont défilé en procession funèbre devant le siège français du géant américain, cercueil estampillé « 300 millions d'ordinateurs » en bandoulière. Une action symbolique, menée par cinq associations, dont l'April, à seulement six mois d'une échéance redoutée.
Devant Microsoft France, l'enterrement de 300 millions d'ordinateurs pour dénoncer la fin du support de Windows 10
Vendredi matin, devant le siège de Microsoft France, les salariés et passants ont été les témoins d'une scène pour le moins inhabituelle. Une vingtaine de militants, représentant cinq associations (April, Alternatiba et ANV-COP21, HOP-Halte à l'Obsolescence Programmée, Que Choisir Ensemble et Zero Waste France) ont assisté au dépôt solennel d'un cercueil portant une épitaphe sans ambiguïté : « 300 millions d'ordinateurs ». Aux épaules des porteurs ? Les couleurs de Microsoft, évidemment.
Après le cercueil, est venu le temps des discours. Chaque association a pris la parole pour dénoncer la même réalité. Le 14 octobre 2026, Microsoft cessera définitivement de mettre à jour Windows 10. Pour de bon, cette fois. Concrètement, cela veut dire que des centaines de millions d'ordinateurs, soit trop anciens, soit insuffisamment puissants pour faire tourner Windows 11, se retrouveront sans protection face aux virus et aux cyberattaques. Près d'un Français sur dix est concerné.
Cette action coup de poing n'a pas été menée au hasard le 24 avril devant le QG France de Microsoft, juste devant la tour TF1. Ce jour fut celui du dépassement français. En gros, depuis cette date, la France a déjà épuisé toutes les ressources naturelles renouvelables que la planète peut lui fournir en une année entière. Voilà qui donne plus de sens au message de Noémie Brouillard, porte-parole de Zero Waste France. « Nous enterrons le bon sens, celui qui nous éviterait de mettre des ordinateurs encore fonctionnels au rebut. Pour rappel, 800 kg de matières premières sont nécessaires pour fabriquer un seul ordinateur portable ! », a-t-elle rappelé.
April, HOP et Alternatiba annoncent six mois d'actions contre la fin de Windows 10
Depuis octobre 2025, l'April propose une alternative concrète avec sa campagne « Adieu Windows, bonjour le Libre ! ». Son idée est de nous dire que plutôt que de jeter son ordinateur, on peut lui installer un système d'exploitation libre, comme Ubuntu, Debian ou Fedora, pour ne citer qu'eux, qui sont tous des logiciels gratuits et ouverts à tous qui remplacent Windows sans nécessiter de nouvelle machine. Un réseau de bénévoles, présents partout en France, accompagne gratuitement ceux qui souhaitent franchir le pas. « Il n'y a pas d'informatique réellement durable et maîtrisée sans logiciel libre », clame Magali Garnero, présidente de l'April.
La facture sera lourde pour tout le monde, même si certains appareils de l'État ont déjà entamé une transition. Pour les collectivités, les écoles et les administrations d'abord. Selon HOP, un seul département d'1,5 million d'habitants devrait débourser 1,1 million d'euros pour renouveler son parc informatique. Pour les particuliers ensuite, comme Frithjof Michaelsen, porte-parole de Que Choisir Ensemble, peut le dénoncer en évoquant « les Français forcés de racheter un ordinateur qui pourtant fonctionne toujours ». Une dépense contrainte, et difficilement justifiable.
Les mouvements Alternatiba et ANV-COP21, habituellement mobilisés sur les questions climatiques, ont décidé de s'emparer du sujet. Ils avaient adressé il y a une grosse dizaine de jours une lettre ouverte à la direction de Microsoft France pour lui demander de prolonger les mises à jour de Windows 10 jusqu'en 2030, sans jamais obtenir de réponse. Qu'à cela ne tienne : ils annoncent désormais six mois d'actions partout en France, sous un mot d'ordre volontairement provocateur, Piratons Microsoft, histoire de faire comprendre à la multinationale que le sujet est loin d'être clos.