Cette action coup de poing n'a pas été menée au hasard le 24 avril devant le QG France de Microsoft, juste devant la tour TF1. Ce jour fut celui du dépassement français. En gros, depuis cette date, la France a déjà épuisé toutes les ressources naturelles renouvelables que la planète peut lui fournir en une année entière. Voilà qui donne plus de sens au message de Noémie Brouillard, porte-parole de Zero Waste France. « Nous enterrons le bon sens, celui qui nous éviterait de mettre des ordinateurs encore fonctionnels au rebut. Pour rappel, 800 kg de matières premières sont nécessaires pour fabriquer un seul ordinateur portable ! », a-t-elle rappelé.