Cela fait maintenant deux mois que l'on parle régulièrement des processeurs Panther Lake qu'Intel destine au marché dit du « handheld gaming » ou, en bon français, les consoles portables.

Sans surprise, Intel a donc débuté son Computex 2026 sur les chapeaux de roue en détaillant précisément toutes les caractéristiques techniques de sa, non de ses puces, les Arc G3 et Arc G3 Extreme… Une distinction qui rappelle celle opérée par AMD sur ses Z2 et Z2 Extreme.