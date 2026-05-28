Ces puces prendront la relève des solutions Lunar Lake jusqu'à présent proposées par Intel sur ce terrain, notamment sur la MSI Claw 8AI+. Elles apporteront par ailleurs saine concurrences aux SoC AMD Ryzen Z2 / Z2 Extreme lancées l'année dernière sur le même segment… segment qu'elles dominent d'ailleurs globalement depuis des mois.

En clair, Intel joue gros, et met donc les moyens en misant sur une version légèrement allégée de son architecture Panther Lake. La firme ne vise pas la puissance décérébrée, mais un équilibre CPU / GPU le plus judicieux possible pour s'adapter aux consoles portables, à leurs besoins et aux limitations (énergétiques, entre autres) qu'elles impliquent.