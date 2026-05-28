C'était attendu, c'est désormais officiel, Intel met à profit son déplacement au Computex pour annoncer, à quelques jours de l'ouverture du salon taïwanais, ses puces Intel Arc G3 : nouvelle déclinaison de l'architecture Panther Lake, cette fois dédiée aux consoles de jeu portables.
Intel semble bien décidé à tailler des croupières à AMD sur le terrain des consoles de jeu portables, ou du moins… à essayer de le faire. Comme cela avait été pressenti, la firme profite du Computex (qui ouvrira ses portes mardi 2 juin à Taipei) pour lever le voile sur ses nouveaux SoC Arc G3 / G3 Extreme.
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Panther Lake s'invite (enfin !) sur les consoles portables
Ces puces prendront la relève des solutions Lunar Lake jusqu'à présent proposées par Intel sur ce terrain, notamment sur la MSI Claw 8AI+. Elles apporteront par ailleurs saine concurrences aux SoC AMD Ryzen Z2 / Z2 Extreme lancées l'année dernière sur le même segment… segment qu'elles dominent d'ailleurs globalement depuis des mois.
En clair, Intel joue gros, et met donc les moyens en misant sur une version légèrement allégée de son architecture Panther Lake. La firme ne vise pas la puissance décérébrée, mais un équilibre CPU / GPU le plus judicieux possible pour s'adapter aux consoles portables, à leurs besoins et aux limitations (énergétiques, entre autres) qu'elles impliquent.
Un joli condensé de puissance dans le creux des mains
Sur le plan CPU, les nouveaux Arc G3 / G3 Extreme embarquent donc, l'un comme l'autre, 14 cœurs gravés à l'aide du procédé Intel 18A (1,8 nm) et articulés comme suit :
- 2 cœurs hautes performances (P-Cores) consacrés aux activités les plus demandeuses en puissance de calcul.
- 8 cœurs haute efficacité (E-Cores) pour les performances multi-thread et le parallélisme.
- 4 cœurs efficacité et basse consommation (LP E-Cores) voués à l'économie d'énergie et aux activités les plus courantes.
Sur le plan graphique, l'expérience varie par contre plus nettement d'une puce à l'autre.
- L'Arc G3 Extreme embarque ainsi un gros iGPU Arc B390 (le même que sur les Core Ultra X9 388H et X7 358H) doté de ses 12 cœurs Xe3 au grand complet.
- L'Arc G3 mobilise pour sa part un iGPU Arc B370 plus modeste, limité à 10 cœurs Xe3.
On remarque aussi que l'Arc G3 Extreme profite de fréquences 100 MHz plus élevées tant au niveau CPU que sur le plan graphique. Il peut également compter sur un TDP 5 watts plus important en boost.
Les deux puces sont toutefois comparables en termes de lignes PCIe disponibles, d'I/O ou de connectivité (Wi-Fi 7 et Bluetooth 6 dans les deux cas). Elles se contentent aussi l'une et l'autre d'un TDP de 8 W par défaut et peuvent bien entendu tirer partie des dernières technologies graphiques d'Intel, dont le XeSS 3 (pour l'upscaling et la génération de frame).
Côté disponibilité, enfin, ça ne devrait pas trop traîner. Intel devrait présenter plus en détail ses deux puces durant le Computex, et nous promet une première fournée de machines équipées dès le mois de juin. Notons qu'Acer, OneXPlayer et MSI ont déjà annoncé des consoles sous Arc G3.
Source : Communiqué de presse et documents Intel