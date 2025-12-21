La nouvelle n'a encore rien d'officiel, mais nous ne devrions pas avoir à attendre longtemps pour en avoir le cœur net puisqu'il est question d'une présentation en bonne et due forme au CES 2026 de Las Vegas.

Le salon ouvrira ses portes le 6 janvier prochain et Lenovo ne devrait pas nous faire patienter pour annoncer sa « nouvelle » console. Nouvelle entre guillemets car il ne s'agit en réalité que de présenter une variante du modèle bien connu et haut de gamme de la marque, la Legion Go 2. Lancée en septembre dernier, cette console est animée par le puissant Ryzen Z2 Extreme, ses 8 cœurs CPU Zen 5 et ses 16 cœurs GPU RDNA 3.5.

Jusqu'à présent, la machine était commercialisée avec, préinstallé, un Windows 11 tout ce qu'il y a de plus classique et comme on peut le trouver sur des produits concurrents, ASUS ROG Ally X ou MSI Claw. Lenovo a donc toutefois décidé de faire confiance à Valve pour assurer la partie logicielle de sa machine.