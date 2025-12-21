SteamOS semble prendre un avantage de plus en plus important sur Windows dans le petit monde des consoles portables. Lenovo nous le prouve…
Le succès du Steam Deck de Valve n'est clairement plus à prouver. En revanche, pour les autres consoles portables, il est délicat de se prononcer et Windows semble constituer un certain handicap face à SteamOS. Lenovo s'apprêter à jouer sur les deux tableaux.
Pas de changement côté matériel
La nouvelle n'a encore rien d'officiel, mais nous ne devrions pas avoir à attendre longtemps pour en avoir le cœur net puisqu'il est question d'une présentation en bonne et due forme au CES 2026 de Las Vegas.
Le salon ouvrira ses portes le 6 janvier prochain et Lenovo ne devrait pas nous faire patienter pour annoncer sa « nouvelle » console. Nouvelle entre guillemets car il ne s'agit en réalité que de présenter une variante du modèle bien connu et haut de gamme de la marque, la Legion Go 2. Lancée en septembre dernier, cette console est animée par le puissant Ryzen Z2 Extreme, ses 8 cœurs CPU Zen 5 et ses 16 cœurs GPU RDNA 3.5.
Jusqu'à présent, la machine était commercialisée avec, préinstallé, un Windows 11 tout ce qu'il y a de plus classique et comme on peut le trouver sur des produits concurrents, ASUS ROG Ally X ou MSI Claw. Lenovo a donc toutefois décidé de faire confiance à Valve pour assurer la partie logicielle de sa machine.
Quand SteamOS prend la place de Windows 11
Comme elle l'a déjà fait avec la Legion Go S qui est disponible – depuis mai dernier – en version Windows 11 et en version SteamOS, Lenovo va donc lancer une Legion Go 2 avec SteamOS préinstallé.
Pour le reste, la machine sera strictement identique et il ne sera ni question de proposer un nouveau processeur ni d'augmenter la diagonale d'écran ou la capacité de la batterie. Lenovo profite « simplement » du travail réalisé par Valve pour que son SteamOS puisse être déployé sur toujours plus de machines. Dès lors qu'une configuration est équipée d'un CPU/GPU AMD, il devient assez simple de se passer de Windows 11 et d'opter pour SteamOS.
La sortie prochaine de la Steam Machine devrait être un autre jalon pour Valve alors que, de son côté, Microsoft tente malgré tout de répondre aux critiques. Ainsi, avec la sortie de l'ASUS ROG Xbox Ally X, la firme de Redmond a nettement modifié l'interface utilisateur de son Windows en intégrant la Xbox Full Screen Experience qui améliore grandement l'ergonomie tout en réduisant l'empreinte du système sur la mémoire embarquée… Encore insuffisant pour Lenovo ?