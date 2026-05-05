Voilà, nous sommes maintenant prêts à installer SteamOS sur notre ROG Ally X. Là, inutile d’entrer dans d’infinis détails : vous aurez besoin d’une clé USB d’une capacité d’au moins 8 Go et de consulter la page dédiée sur le site officiel de Steam. L’outil Rufus y est utilisé pour créer une clé de boot avec installation automatique de SteamOS, c’est clairement la méthode la plus simple. En l’espace de quelques dizaines de minutes, vous devriez arriver sur l’interface Steam Big Picture.

Juste une remarque pour les amateurs, comme moi, de Ventoy (une alternative plus complète à Rufus) : cela ne fonctionne pas avec l’image SteamOS.