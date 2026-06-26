Dans un premier temps réservé au seul Steam Deck – la console portable imaginée par Valve –, le système d’exploitation SteamOS tisse petit à petit sa toile pour toucher un public toujours plus large.

Depuis déjà quelques mois, nous évoquons les dernières évolutions de SteamOS qui a d’abord touché d’autres consoles portables que le Steam Deck. Des consoles conçues autour de composants AMD très similaires à ceux que l’on trouve dans la console de Valve et qui, de fait, n’impliquaient pas de très gros travaux de mise à jour.

Des consoles comme la Lenovo Legion Go S, la Lenovo Legion Go, l’ASUS ROG Ally ou l'ASUS ROG Ally X font ainsi partie des machines prises en charge par Valve, même si seule la première est dite « Powered by SteamOS », comme le Steam Deck : ce sont les seules dont la prise en charge n’est pas « bêta ».