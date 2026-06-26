Il n’est encore question que d’une prise en charge « bêta », mais SteamOS se tourne encore un peu plus vers les PC dits « de bureau ».
L’annonce est courte, presque laconique, mais elle va changer la vie de pas mal de détenteurs de cartes graphiques AMD qui souhaitaient quitter Windows sans oser franchir le pas.
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Ouverture future vers Intel et NVIDIA
Dans un premier temps réservé au seul Steam Deck – la console portable imaginée par Valve –, le système d’exploitation SteamOS tisse petit à petit sa toile pour toucher un public toujours plus large.
Depuis déjà quelques mois, nous évoquons les dernières évolutions de SteamOS qui a d’abord touché d’autres consoles portables que le Steam Deck. Des consoles conçues autour de composants AMD très similaires à ceux que l’on trouve dans la console de Valve et qui, de fait, n’impliquaient pas de très gros travaux de mise à jour.
Des consoles comme la Lenovo Legion Go S, la Lenovo Legion Go, l’ASUS ROG Ally ou l'ASUS ROG Ally X font ainsi partie des machines prises en charge par Valve, même si seule la première est dite « Powered by SteamOS », comme le Steam Deck : ce sont les seules dont la prise en charge n’est pas « bêta ».
Plus intéressant encore, Valve a prévu d’étendre la compatibilité de son OS à d’autres architectures et plusieurs communications ont déjà été faites afin d’annoncer le support du matériel Intel comme sur la MSI Claw 8 AI+. Plus récemment, c’est le travail en collaboration avec NVIDIA qui a été annoncé, même s’il faudra encore attendre plusieurs mois pour en voir les fruits.
Une nouvelle étape, sans doute plus simple pour Valve, vient d’être franchie avec, cette fois, l’ouverture vers des composants plus classiques : SteamOS ne se cantonne plus aux seules consoles portables.
Les cartes graphiques Radeon prises en charge
En effet, avec la mise à jour de sa page support de SteamOS, Valve vient de rajouter une petite ligne à la catégorie « Beta SteamOS Support » : « AMD discrete GPUs ». Discrete GPUs ? Il s’agit tout simplement des GPU intégrés aux cartes graphiques. Une dénomination qui s’oppose aux Integrated GPUs, ces GPU que l’on trouve au sein des processeurs.
Même si elle est encore réservée aux seules architectures AMD, cette annonce est loin d’être une broutille : elle ouvre la voie au déploiement de SteamOS sur des PC classiques avec carte graphique dédiée. Seules les Radeon sont donc prises en charge, mais si vous êtes équipé, vous allez pouvoir essayer ce système d’exploitation largement dédié au jeu vidéo et, peut-être, dire au revoir à ce bon vieux Windows.
La prise en charge des cartes Radeon est annoncée au moment même où la Steam Machine est lancée. Problème : elle est chère et les stocks devraient être limités. À ceux qui craignent déjà de ne pouvoir mettre la main sur la Steam Machine, Valve – loin de se démonter – répondait :
« Grâce à l’ouverture de la plateforme PC, de nombreux appareils permettent de jouer en natif ou en streaming sur votre téléviseur. De nombreux sites et communautés PC peuvent vous aider. De notre côté, nous continuons à travailler pour rendre SteamOS compatible avec davantage de matériel que le nôtre. Avec la nouvelle version SteamOS 3.8, vous pouvez d’ailleurs exécuter le même code et le même système d'exploitation que Steam Machine sur votre PC de salon, avec les composants de votre choix : plus d’informations ici. Actuellement, seules les cartes graphiques AMD sont prises en charge, mais nous travaillons à étendre cette compatibilité ».