Le timing a de quoi faire sourire. Deux ans après la campagne « This is an Xbox » et l’arrivée d’anciennes exclusivités Xbox sur PS5, Microsoft a changé de cap sous la direction d’Asha Sharma. Pourtant, une brique du Game Pass, le cloud gaming, s’invite bien sur la console de Sony, de façon non officielle. En revanche, les nouvelles limites de temps de jeu vont toucher tous les paliers de l’abonnement le mois prochain, ce qui rendra le cloud gaming moins attractif.