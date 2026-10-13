Un développeur brésilien a conçu PSBox Cloud Gaming, un client qui fait tourner Xbox Cloud Gaming nativement sur une PS5 débridée. Streaming en 1080p60, upscaling 4K et manettes DualSense reconnues comme des manettes Xbox.
On n'y aurait jamais cru mais jouer aux jeux Xbox sur PS5 est désormais possible, à condition de disposer d’une console jailbreakée. Le développeur RafaelNGP a conçu son client en s’appuyant en partie sur l'IA avec Claude. Le service de streaming de Microsoft, jamais proposé officiellement sur la console de Sony, s’y lance comme une application, avec le catalogue cloud accessible depuis le salon.
Un simple fichier zip et une connexion depuis un smartphone
L’installation tient en quelques gestes : télécharger l’archive .zip sur GitHub, l’extraire dans un dossier précis puis le charger avec un loader homebrew. La connexion à son compte se fait ensuite depuis le smartphone, grâce à un code affiché sur la télévision. Tout cela suppose une PS5 déjà jailbreakée, ce qui exclut les consoles standards.
Le client diffuse en 1080p60, pour viser la 4K, il s’appuie sur le GPU de la PS5 avec deux upscalers au choix : le FSR 1 d’AMD ou Anime4K. Il ajoute un menu en jeu (statistiques, options d’image, résolution du flux), le clavier système pour les champs de texte et la prise en charge de jusqu’à quatre manettes DualSense, vues comme des manettes Xbox par l’application.
Des artefacts vidéo et une fonction Remote Play ajoutée en quelques jours
Le client n’est pas exempt de défauts. Des testeurs signalent du macroblocking, des artefacts roses et des problèmes de vibration sur les DualSense, tandis que d’autres se disent ravis de l’expérience.
Le développeur a aussi vite réagi à une demande de la communauté. Un commentaire sur Reddit réclamait le Xbox Remote Play, c’est-à-dire le streaming depuis une Xbox déjà possédée vers la PS5. Le créateur du logiciel a publié quelques jours plus tard une mise à jour qui l’active.
L’ironie du calendrier pour Microsoft
Le timing a de quoi faire sourire. Deux ans après la campagne « This is an Xbox » et l’arrivée d’anciennes exclusivités Xbox sur PS5, Microsoft a changé de cap sous la direction d’Asha Sharma. Pourtant, une brique du Game Pass, le cloud gaming, s’invite bien sur la console de Sony, de façon non officielle. En revanche, les nouvelles limites de temps de jeu vont toucher tous les paliers de l’abonnement le mois prochain, ce qui rendra le cloud gaming moins attractif.
Ce client s’ajoute à d’autres exploits du homebrew PS5, dont l’émulation native de la PS3 et celle de la Xbox originale. Des réactions attendues à certaines décisions contestées de Sony, comme l’arrêt de la production de disques en 2028, tout en jugeant improbable que ces projets, cantonnés à des consoles jailbreakées, fassent changer la firme d’avis.