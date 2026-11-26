À l'époque, Microsoft entendait faciliter l'accès aux ressources professionnelles depuis la barre des tâches de Windows 11. Baptisées People, Files et Calendar, ces trois applications permettaient de retrouver des contacts, de rechercher et de partager des documents ou encore de consulter son agenda sans avoir à ouvrir Outlook, Teams ou OneDrive. L'entreprise en avait aussi profité pour multiplier les points d'accès à Copilot, quitte à faire cohabiter plusieurs logiciels aux fonctionnalités redondantes.

Or, derrière ces petites interfaces se cachaient des applications reposant sur WebView2, une technologie qui s'appuie sur le moteur de rendu web de Microsoft Edge. D'après les mesures effectuées par Windows Latest, leur consommation de mémoire vive pouvait dépasser le gigaoctet. Et de fait, sans avancer de chiffre, Microsoft a reconnu lors de l'Ignite que ces applications mobilisaient beaucoup de mémoire et posaient divers problèmes techniques, pour un bénéfice fonctionnel qui ne justifiait pas un tel coût.

L'entreprise, qui avait acté leur abandon dès septembre dernier, invite désormais les services informatiques à désinstaller les trois logiciels avant leur mise hors service le 16 décembre prochain. Une opération sans incidence sur les données et les fonctionnalités de Microsoft 365, puisque les informations auxquelles ils donnaient accès peuvent toujours être consultées depuis les applications existantes, à savoir Outlook, Teams, OneDrive et SharePoint.