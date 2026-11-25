Bien sûr, l’envolée du prix de la mémoire n’est pas pour rien dans la prise de conscience de Microsoft. Ian LeGrow l’a d’ailleurs reconnu lors de la conférence : « le prix de la mémoire a explosé. Par conséquent, une plus grande capacité de mémoire dans les appareils a un impact considérable sur le coût de ces appareils. ». Il a notamment expliqué que « depuis janvier dernier, (la firme avait) consacré beaucoup de temps et d’efforts à l’amélioration de la mémoire sur toute une gamme d’appareils, en (se) concentrant particulièrement sur les appareils de 16 Go et de 8 Go. »