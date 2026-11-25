Microsoft affirme avoir récupéré plus de 860 Mo de mémoire vive sur Windows 11 en allégeant ses logiciels.
Au printemps dernier, Microsoft a reconnu que Windows 11 consommait bien trop de mémoire. Quelque mois plus tard, l’éditeur avait promis une cure d’amaigrissement pour ses PC équipés de 8 Go de RAM. Une baisse de la consommation avait été également notée en octobre avec la mise à jour 26H2 du système d’exploitation. Microsoft vient enfin d’en dire plus sur ces gains. On fait le point.
Microsoft a fait le grand ménage dans ses applications
La dernière conférence Ignite, qui s’est déroulée le 18 novembre dernier, a été l’occasion pour Microsoft de faire le point sur ses promesses concernant la consommation excessive de RAM de son OS. Ian LeGrow, Vice-président en charge du coeur des systèmes d’exploitation, a notamment expliqué que les équipes de la firme avaient réussi à libérer plus d’un demi-gigaoctet de mémoire en se penchant sur les services Defender, Purview et OneDrive, qui fonctionnent en arrière-plan. Elles ont aussi réussi à réduire de 360 Mo la consommation de la suite Microsoft 365.
Pour en arriver là, Microsoft a dû faire des ajustements conséquents. La firme a décidé de ne plus lancer systématiquement des modules jugés superflus. Certains composants qui reposent sur les mêmes briques logicielles partagent désormais la même zone mémoire. Les équipes ont aussi pris le temps d’optimiser les applications. On salue l’effort, mais on aurait quand même préféré que Microsoft conçoive des outils sobres dès le départ.
Un effort motivé par la pénurie de mémoire
Bien sûr, l’envolée du prix de la mémoire n’est pas pour rien dans la prise de conscience de Microsoft. Ian LeGrow l’a d’ailleurs reconnu lors de la conférence : « le prix de la mémoire a explosé. Par conséquent, une plus grande capacité de mémoire dans les appareils a un impact considérable sur le coût de ces appareils. ». Il a notamment expliqué que « depuis janvier dernier, (la firme avait) consacré beaucoup de temps et d’efforts à l’amélioration de la mémoire sur toute une gamme d’appareils, en (se) concentrant particulièrement sur les appareils de 16 Go et de 8 Go. »
Le résultat ? Les applications Office seraient aujourd'hui 10 % plus rapides sur des ordinateurs possédant 8 Go de RAM et les tâches peuvent être réalisées 21 % plus vite. Afin de vérifier si ces promesses étaient véritablement tenues, l’équipe de Windows Latest a fait des mesures après avoir installé la mise à jour 26H2. Sur un portable de 8 Go, la consommation passe de 5 à 3,3 Go au démarrage. Sur un PC de 16 Go datant de 3 ans, le gain atteint même 2 Go. Seul bémol, dès que les widgets sont ouverts, la consommation repart à la hausse.
Microsoft a donc bien amélioré les choses, mais la route est encore longue.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces