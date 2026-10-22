Chose promise, chose due ? Microsoft semble en tout cas faire un premier effort significatif pour rendre enfin Windows 11 plus sobre en utilisation de mémoire vive sur les machines qui en ont le plus besoin. La dernière mise à jour 26H2 de l’OS se montre bien mieux optimisée de ce point de vue, et c’est une excellente nouvelle.
Windows 11 se serre enfin la ceinture quant à la quantité de mémoire vive qu’il utilise et occupe. C’est ce que l’on retient d’un test comparatif mené par un journaliste du site spécialisé Windows Latest, qui s’est attaché à confronter Windows 11 25H2 (build 26200.9550) et 26H2 (build 26300.9550) sur ce terrain. Le bilan est flatteur pour la nouvelle mouture de l’OS, nettement plus sobre, en particulier sur les PC portables équipées de 8 Go de mémoire vive seulement.
Ça tombe bien, elles sont nombreuses (Acer Swift Air 14, Dell XPS 13 2026, ASUS Zenbook 14 2026, et consorts) à avoir été lancées ces derniers mois dans la foulée du MacBook Neo… et elles correspondent d’ailleurs aux nouvelles recommandations de Microsoft en la matière, qui nous assure depuis plusieurs mois que 8 Go de RAM suffisent désormais à Windows 11. Un vœu pieux qui prend enfin une tournure plus concrète.
Windows 11 26H2 bien plus sobre dans son usage de RAM
Pour ses tests, le journaliste de Windows Latest explique avoir utilisé deux configurations distinctes : d’un côté un PC portable familial loin d’être une bête de course, équipé de 8 Go de DDR4 seulement et d’un SSD SATA chargé de nombreux logiciels installés (PyCharm, VS Code, AutoCAD 2020, SketchUp…) ; de l’autre une machine virtuelle limitée également à 8 Go de RAM, mais testée cette fois dans le contexte d’une installation totalement « au propre » de Windows.
L’intéressé explique que sur la première, l’utilisation de Google Chrome était par exemple plus fluide après installation de Windows 11 26H2. Voici néanmoins ses relevés en termes d’occupation de la RAM d’une version de Windows à l’autre :
- RAM utilisée après redémarrage : 5,0 Go (63 %) sur Windows 11 25H2 → 3,3 Go (42 %) sur Windows 11 26H2
- RAM disponible : 2,9 Go → 4,6 Go
- Mémoire compressée : 324 Mo → 63 Mo
- Mémoire engagée : 4,8 Go → 2,9 Go
Sur la seconde configuration, virtuelle et avec une installation propre de Windows cette fois, on passe de 4,1 Go de mémoire vive utilisée par Windows 11 25H2 à 2,8-3,2 Go sous Windows 11 26H2 dans les mêmes conditions.
Microsoft agit enfin pour rattraper Linux et macOS
Notons que ces tests font écho aux promesses récentes de Microsoft.
Après avoir annoncé en août que Windows 11 allait se mettre au régime pour les machines équipées de 8 Go de RAM seulement, la firme a délivré Windows 26H2 et les optimisations promises. En fin de semaine dernière, les cadres de la marque parlaient ensuite d’une nette diminution de l’occupation de mémoire vive par l’OS sur les machines en ayant le plus besoin. Des promesses qui se vérifient donc aujourd’hui en bonne partie, même si Windows Latest suggère que des optimisations complémentaires pourraient être faites sur la gestion des widgets et du flux d’actualité MSN, encore trop gourmands une fois lancés.
De son côté, Microsoft assure que Windows peut désormais garder jusqu’à 2 Go de données actives supplémentaires en RAM, au lieu de les déplacer vers le stockage, et que ses Widgets ne se chargent désormais plus qu’à l’ouverture pour libérer plus de 200 Mo de mémoire vive. Les porte-paroles de la marque évoquent enfin une réactivité jusqu’à 20 % plus importante, face à Windows 11 25H2. Il était temps, serions-nous tentés d’ajouter.