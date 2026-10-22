Windows 11 se serre enfin la ceinture quant à la quantité de mémoire vive qu’il utilise et occupe. C’est ce que l’on retient d’un test comparatif mené par un journaliste du site spécialisé Windows Latest, qui s’est attaché à confronter Windows 11 25H2 (build 26200.9550) et 26H2 (build 26300.9550) sur ce terrain. Le bilan est flatteur pour la nouvelle mouture de l’OS, nettement plus sobre, en particulier sur les PC portables équipées de 8 Go de mémoire vive seulement.

Ça tombe bien, elles sont nombreuses (Acer Swift Air 14, Dell XPS 13 2026, ASUS Zenbook 14 2026, et consorts) à avoir été lancées ces derniers mois dans la foulée du MacBook Neo… et elles correspondent d’ailleurs aux nouvelles recommandations de Microsoft en la matière, qui nous assure depuis plusieurs mois que 8 Go de RAM suffisent désormais à Windows 11. Un vœu pieux qui prend enfin une tournure plus concrète.