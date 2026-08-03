Huit gigaoctets de RAM vont-ils enfin cesser d'être synonymes de Windows 11 au ralenti ? Microsoft promet de réduire l'empreinte mémoire de son système d'exploitation afin de rendre les PC modestement équipés plus rapides et plus réactifs. Une priorité qui tombe à point nommé alors que la hausse du prix de la DRAM incite les fabricants, Microsoft le premier, à conserver des configurations de 8 Go sur leurs machines les moins chères.

Microsoft s'attaque aux frameworks de Windows 11

Le géant de Redmond ne compte pas se contenter d'un nettoyage superficiel de son OS qui s'apprête à fêter ses 5 ans. Dans son blog officiel, Microsoft explique avoir adopté un allocateur de mémoire plus efficace pour réduire la surcharge des applications et des composants du système. Microsoft poursuit également l'optimisation de WinUI 3, le framework désormais utilisé par une part croissante de l'interface de Windows 11, notamment les Widgets et la nouvelle fenêtre Exécuter.

Autre chantier sensible, l'entreprise cherche désormais à diminuer la consommation des composants Chromium et WebView2 intégrés au système. Ces briques permettent d'afficher des interfaces Web dans des applications natives, mais peuvent aussi multiplier les processus et alourdir l'utilisation de la mémoire. Pour atteindre son objectif, Microsoft agirait donc sur les fondations de Windows, son interface et ses technologies Web embarquées.