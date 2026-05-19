Jolan

Windows mérite des optimisations, Microsoft le reconnaît lui-même.

Cette info se développe sur internet, mais présenté comme « MS recommande 32 Go pour jouer » (cf le titre de l’article).

Mais comme l’indique le corps de l’article, ce n’est pas réellement ce qui est dit :

Il est recommandé 16 Go (et non 32) et d’ajouter que pour les hardcore gamers, 32Go serait mieux, surtout si on fait tourner d’autres logiciels derrière, comme Discord ou un logiciel de capture vidéo ou de streaming.

Ce n’est quand même pas tout à fait la même chose.

Je sais que c’est toujours agréable de faire du Microsoft Bashing, mais le souci ne vient pas uniquement d’eux. Beaucoup d’applications aujourd’hui sont en fait des applications web qui embarquent tout un navigateur. Une application de chat qui faisait 500k il y a quelques années prend 500 mégas aujourd’hui.

J’ai un Notion toujours lancé. Il prend 250 mégas. Ce n’est pas la faute MS.

Sans parler de toutes ces applications qui se placent à côté de l’horloge et censées gérer à qui le processeur, la carte vidéo, la carte son, le clavier rétro-éclairé et j’en passe. Ça c’est plus la faute des intégrateurs.