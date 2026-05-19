Microsoft a publié début mai un guide gaming Windows 11 qualifiant les 32 Go de RAM de standard pour les « serious gamers ». L’article a été retiré dans la foulée. Mauvais timing en pleine pénurie où un kit DDR5 32 Go frôle 500 euros.
Début mai, Microsoft a glissé sur son Learning Center un guide consacré à la configuration gaming sous Windows 11. La firme y présentait 16 Go de RAM comme « base de départ réaliste », mais conseillait de passer à 32 Go dès que l’on souhaite faire tourner Discord, un navigateur ou un outil de streaming en parallèle. Le timing est calamiteux : les prix de la RAM ont été multipliés par trois depuis fin 2025, et un kit DDR5 32 Go coûte désormais entre 400 et 500 euros. Autant dire que le message est mal passé.
Un article supprimé en catimini, mais pas oublié
Face au tollé sur les forums et les réseaux sociaux, Microsoft a fini par retirer l’article. Même les versions archivées ont été rendues inaccessibles. Sauf qu’Internet n’oublie rien, et les captures d’écran ont déjà fait le tour des communautés gamer. La firme conseille pourtant officiellement 8 Go de RAM comme minimum pour faire tourner Windows 11. Sur le papier, ça marche ; dans la vraie vie, c’est invivable : l’OS à lui seul en consomme entre 4 et 6 Go au repos.
Le décalage entre les recommandations officielles et le discours marketing interroge. Sur Steam, près d’un tiers des joueurs sont passés à 32 Go, mais la majorité (environ 41 %) reste à 16 Go. La PlayStation 5 fait tourner toute sa ludothèque avec 16 Go partagés entre CPU et GPU. La plupart des AAA récents listent encore 16 Go en configuration recommandée. Bref, le « 32 Go obligatoire » ressemble plus à un argument commercial qu’à une nécessité technique avérée.
Windows mal optimisé ou jeux trop gourmands ?
Le vrai sujet est ailleurs. Microsoft évoque « l'utilisation en parallèle d’autres logiciels » sans jamais nommer les siens, et c’est là que ça devient gênant. WhatsApp, Teams, Copilot, les widgets, une bonne partie des apps modernes tournent sur WebView2 ou Electron, c’est-à-dire un mini-Chromium embarqué dans chaque application. Résultat : chaque appli charge son moteur de rendu HTML, son moteur JavaScript, son cache, ses processus secondaires. Et Chrome, on le sait, est très gourmand dès qu’il s’agit de mémoire.
Pas rare de voir une de ces applications grignoter 500 Mo de RAM en tâche de fond, parfois bien plus. Pour les développeurs, c’est pratique : pas besoin de réécrire le code en natif, on balance l’équivalent d’un navigateur et basta. Pour l’utilisateur final, c’est la double peine : un OS gourmand, des applis gourmandes, et désormais la consigne implicite de repasser à la caisse pour 32 Go. Le tout dans un contexte où la RAM n’a jamais été aussi chère depuis des années.
16 Go ça passe encore, 32 Go pour les nouvelles configs
Soyons clairs : 16 Go restent largement suffisants en 2026 si vous n’enchaînez pas les usages en parallèle. Vous pouvez faire tourner les gros jeux du moment en haute résolution, même avec un Discord ouvert à côté. Aucune urgence à upgrader si votre configuration tient la route. ARK: Survival Ascended demande officiellement 32 Go en config recommandée, Microsoft Flight Simulator gagne effectivement en performances avec du rab, mais ce sont des exceptions, pas la règle.
En revanche, si vous montez une nouvelle configuration aujourd’hui pour qu’elle dure cinq ans, 32 Go deviennent un choix pragmatique. La DDR5 a vu ses prix se rapprocher de la DDR4, et le multitâche moderne (gros jeu + streaming + navigateur + Discord) peut effectivement saturer 16 Go. Reste l’alternative budgétaire : deux barrettes de 8 Go DDR5 maintenant, deux autres quand les prix retomberont. Ou pourquoi pas du 24 Go en deux barrettes de 12, moins courant mais utile si 16 Go vous limitent sans pouvoir lâcher 500 euros.
La vraie question n’est peut-être pas combien de RAM il faut, mais pourquoi Windows en consomme autant. Microsoft a promis de revenir à des applications natives plutôt qu’à des navigateurs déguisés. Si la promesse tient, on évitera peut-être de passer un jour de 32 à 64 Go par défaut.