max6

Les watercoolings en 120 mm

Ha zut je me suis encore foutu dedans avec mon AIO en 120 qui supporte même les fortes charge de mon proc (mais j’y pense c’est peut-être parce que je l’ai choisi en fonction du 3600x que j’utilise ?) et ma deuxième erreur est encore plus flagrante comment ai-je pu en acheter depuis 10 ans alors qu’ils tombent en panne et pas qu’un d’ailleurs (tiens j’ai un phenom II qui est toujours en service avec le même AIO pour certaines tâches mais pourquoi n’est-il pas en panne ?)

Une carte mère pas chère ? Mauvaise idée

Alors là c’est vraiment une catastrophe pour moi qui n’était pas au courant et qui ne dépense jamais plus de 100€ pour une carte mère même sur un PC de jeux, je vais devoir toutes les changer en dépensant une blinde (bon vu qu’elle font parfaitement le taf pour lequel je les ai payé je vais encore attendre un peu).

Une alimentation sous dimensionnée

par contre ça c’est aussi mauvais qu’une alimentation sur dimensionnée au cas ou je devrais changer de configuration dans X années.

Une carte graphique avec peu de VRAM

Avant de changer d’alimentation je m’en vais quand même regarder si , par hasard, elle ne serait pas suffisante pour le type de jeux auxquels je joue. Bah en fait oui elle est parfaite pour ceux que j’utilise et pour l’écran en 1080p que j’affectionne alors non.

Le bon conseil ne serait-il pas de choisir ses composants en fonction de l’usage qu’on compte faire de ce PC (après y avoir bien réfléchi et analyser l’usage).

Il me semble que c’est justement tout l’avantages de le construire de cette manière…

Hors là vous donner juste comme conseil d’acheter les dernier cri le plus cher que vous pouvez…