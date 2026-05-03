Le timing ne serait pas aussi catastrophique, la remarque technique de Microsoft pourrait presque prêter à sourire. Presque.
Plus encore en ces temps d'inflation galopante, la question de la quantité de mémoire vive à intégrer à un PC a toujours été un sujet brûlant. Aujourd'hui, on hésite souvent entre 12, 16, 24 voire 32 Go de RAM pour une machine axée sur le jeu vidéo. Microsoft conseille la dernière valeur.
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Microsoft acteur de l'inflation sur la DRAM
Au travers des pages du Windows Learning Center, Microsoft présente de nombreux conseils pour évaluer les besoins des utilisateurs, et ce, que l'on parle du choix du laptop ou d'une machine pour les études.
Alors que le jeu vidéo a, de tout temps, été un sérieux atout pour Windows, Microsoft ne pouvait faire l'impasse sur des conseils pour une configuration gaming et la question de la mémoire vive n'est qu'un des nombreux thèmes abordés par l'entreprise. Un thème qui revêt une importance particulière alors que, depuis un peu plus de six mois, les tarifs des barrettes ont explosés.
Il est d'ailleurs tout à fait singulier de voir Microsoft donner ainsi des leçons alors que l'entreprise à un rôle clé dans les exigences de Windows en la matière et, non moins important, dans la crise que traverse le secteur depuis la rentrée de septembre 2025. Microsoft n'est pas le dernier à mettre l'accent sur l'intelligence artificielle, responsable de l'inflation de la DRAM.
16 Go comme minimum requis
Qu'à cela ne tienne, cela ne dérange pas le moins du monde Microsoft qui l'affirme de manière assez claire : en 2026, la capacité de choix pour les joueurs sous Windows, c'est 32 Go.
« For most players, 16GB RAM is a practical starting point. Moving to 32GB RAM helps if you run Discord, browsers, or streaming tools alongside your games. That extra memory also gives newer titles more breathing room as memory demands continue to rise », voici les propos exacts rapportés par nos confrères de VideoCardz et Windows Central.
Des propos qui annoncent donc que les 16 Go, autrefois confortables, ne sont plus qu'un « point de départ ». En d'autres termes, une espèce de minimum requis pour jouer dans de bonnes conditions. De fait, les 32 Go deviennent la valeur de référence alors que Microsoft évoque l'utilisation d'application en plus du simple jeu. Soulignons au passage la candeur de Microsoft qui termine en expliquant que « les besoins en mémoire ne cessent d'augmenter ».
Oui, merci Captain Obvious, le triplement de certains kits de 32 Go ou de 64 Go nous avait donné comme un indice.