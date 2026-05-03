Au travers des pages du Windows Learning Center, Microsoft présente de nombreux conseils pour évaluer les besoins des utilisateurs, et ce, que l'on parle du choix du laptop ou d'une machine pour les études.

Alors que le jeu vidéo a, de tout temps, été un sérieux atout pour Windows, Microsoft ne pouvait faire l'impasse sur des conseils pour une configuration gaming et la question de la mémoire vive n'est qu'un des nombreux thèmes abordés par l'entreprise. Un thème qui revêt une importance particulière alors que, depuis un peu plus de six mois, les tarifs des barrettes ont explosés.

Il est d'ailleurs tout à fait singulier de voir Microsoft donner ainsi des leçons alors que l'entreprise à un rôle clé dans les exigences de Windows en la matière et, non moins important, dans la crise que traverse le secteur depuis la rentrée de septembre 2025. Microsoft n'est pas le dernier à mettre l'accent sur l'intelligence artificielle, responsable de l'inflation de la DRAM.