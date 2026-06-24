Pour faire baisser le prix de ses Surface, Microsoft lance aux États-Unis de nouvelles configurations avec seulement 8 Go de mémoire vive. Un choix étonnant à l'heure de Windows 11, de Copilot+ et des promesses d'IA locale.
En cette période de flambée des prix des composants informatiques et de l'énergie, Microsoft veut rendre ses Surface plus accessibles. Mais pour y parvenir, la marque nous ressort LA vieille recette des OEM quand tout part à vau l'eau : réduire la quantité de mémoire vive. Aux États-Unis, de nouvelles configurations de la Surface Pro 12 pouces et du Surface Laptop 13 pouces font ainsi leur apparition avec 8 Go de RAM, un processeur à architecture ARM Qualcomm Snapdragon X Plus et 256 Go d'espace de stockage.
Niveau tarif, c'est plus digeste. La Surface Pro 12 pouces démarre désormais à 849 dollars, tandis que le Surface Laptop 13 pouces descend à 949 dollars. Dans les faits, le signal nous paraît étrange de la part de l'éditeur de Windows 11, un système qui respire beaucoup mieux avec 16 Go dès que le navigateur, le multitâche et les services maison s'invitent dans la partie, notamment l'IA en local.
Le paradoxe Copilot+ PC
L'ironie est là. Microsoft pousse depuis des mois ses PC Copilot+, ses fonctions IA (Recall, Cocreator, Live Captions, Studio Effects, etc.) et l'idée d'un Windows plus intelligent, capable de traiter davantage de tâches en local. Or ces configurations à 8 Go ne peuvent pas être vendues comme de véritables Copilot+ PC : il leur manque l'un des prérequis matériels, les 16 Go de mémoire vive. Le sketch de l'arroseur arrosé.
Bref, Microsoft baisse le ticket d'entrée de ses PC portables et hybrides, mais au prix d'une partie du futur qu'il essaie lui-même de nous vendre depuis deux ans. Mais pour ceux qui souhaitent un PC léger, récent, bien fini et qui ne coûte pas un rein, ça peut valoir le coup même si ce genre de configuration reste plus cher qu'un MacBook Neo. Pour les autres, mieux vaut rester exigeant sur la RAM...