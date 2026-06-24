En cette période de flambée des prix des composants informatiques et de l'énergie, Microsoft veut rendre ses Surface plus accessibles. Mais pour y parvenir, la marque nous ressort LA vieille recette des OEM quand tout part à vau l'eau : réduire la quantité de mémoire vive. Aux États-Unis, de nouvelles configurations de la Surface Pro 12 pouces et du Surface Laptop 13 pouces font ainsi leur apparition avec 8 Go de RAM, un processeur à architecture ARM Qualcomm Snapdragon X Plus et 256 Go d'espace de stockage.

Niveau tarif, c'est plus digeste. La Surface Pro 12 pouces démarre désormais à 849 dollars, tandis que le Surface Laptop 13 pouces descend à 949 dollars. Dans les faits, le signal nous paraît étrange de la part de l'éditeur de Windows 11, un système qui respire beaucoup mieux avec 16 Go dès que le navigateur, le multitâche et les services maison s'invitent dans la partie, notamment l'IA en local.