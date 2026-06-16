Microsoft France évoque en effet un tarif de 1699 euros pour le Surface Laptop de 13,8 pouces le plus abordable, équipé d'un Snapdragon X2 Plus (10 cœurs) couplé à 16 Go de mémoire vive (LPDDR5x) et 256 Go de stockage SSD. À l'heure où nous rédigeons ces lignes, la firme ne précise pas encore le prix du modèle de 15 pouces, équipé de la même configuration matérielle mais avec cette fois 512 Go de SSD par défaut. On peut toutefois penser qu'il approchera les 2000 euros en tarif de départ.

Côté prix, Microsoft pourrait donc bien transformer son Surface Laptop 8 en véritable machine à faire acheter des MacBook Air et MacBook Pro. Pour rappel, à date, le nouveau MacBook Air M5 est affiché à partir de 1199 euros en version 16 Go / 512 Go ; tandis que le MacBook Pro M5 (14 pouces, 16 Go / 1 To) débute pour sa part dès 1899 euros en France. À moins d'une hausse de prix (qui n'est pas à exclure à moyen terme sur ces deux appareils), Apple semble donc parfaitement positionné pour tailler des croupières à Microsoft cette année.