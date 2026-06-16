Microsoft vient d'officialiser ses nouveaux Surface Laptop de 13,8 et 15 pouces destinés au grand public. Au menu, relativement peu de nouveautés, mais un coloris Jade du plus bel effet et un prix… qui risque de doper les ventes de MacBook.
On les supposait coûteux, ils le sont. Après avoir dévoilé ses nouveaux produits Surface consacrés aux entreprises (dotés pour l'occasion de puces Intel Panther Lake), mais aussi son très appétissant Surface Laptop Ultra sous NVIDIA RTX Spark, Microsoft lève finalement le voile sur ses nouveaux Surface Laptop de 13,8 et 15 pouces. Comme prévu, ces derniers sont bien équipés des dernières puces ARM de Qualcomm. Et comme pressenti, ces nouveaux PC portables Surface seront vendus au prix fort.
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Le milieu de gamme au prix du haut de gamme
Microsoft France évoque en effet un tarif de 1699 euros pour le Surface Laptop de 13,8 pouces le plus abordable, équipé d'un Snapdragon X2 Plus (10 cœurs) couplé à 16 Go de mémoire vive (LPDDR5x) et 256 Go de stockage SSD. À l'heure où nous rédigeons ces lignes, la firme ne précise pas encore le prix du modèle de 15 pouces, équipé de la même configuration matérielle mais avec cette fois 512 Go de SSD par défaut. On peut toutefois penser qu'il approchera les 2000 euros en tarif de départ.
Côté prix, Microsoft pourrait donc bien transformer son Surface Laptop 8 en véritable machine à faire acheter des MacBook Air et MacBook Pro. Pour rappel, à date, le nouveau MacBook Air M5 est affiché à partir de 1199 euros en version 16 Go / 512 Go ; tandis que le MacBook Pro M5 (14 pouces, 16 Go / 1 To) débute pour sa part dès 1899 euros en France. À moins d'une hausse de prix (qui n'est pas à exclure à moyen terme sur ces deux appareils), Apple semble donc parfaitement positionné pour tailler des croupières à Microsoft cette année.
1 699 euros (minimum) pour un Snapdragon X2 Plus
D'autant que cette huitième génération de Surface Laptop n'apporte pas de grosses nouveautés par rapport aux modèles lancés en 2024. On y retrouve le même châssis en aluminium recyclé (17,5 mm d'épaisseur et 1,36 kg pour la mouture de 13,8 pouces ; 18,3 mm et 1,66 kg pour celui de 15 pouces), le même combo clavier / trackpad haptique et pratiquement les mêmes écrans LCD IPS tactile.
Le modèle de 13,8 pouces conserve en effet une dalle 3:2 affichant un taux de contraste de 1300:1, 120 Hz, 600 cd/m2 de luminance maximale et 201 pixels par pouce (définition 2304 x 1536 pixels) ; tandis que le modèle de 15 pouces combine ces mêmes caractéristiques à une plus grande finesse d'affichage qu'il y a deux ans, en s'appuyant sur une dalle IPS 3,2 K qui affiche désormais 262 ppp (contre 2,4K et 201 ppp en 2024).
Évidemment, en configurations haut de gamme, les deux variantes de l'appareil pourront embarquer jusqu'à un processeur Snapdragon X2 Elite (12 cœurs) et jusqu'à 64 Go de LPDDR5x couplée à un maximum de 2 To de SSD. Microsoft annonce enfin avoir fait des progrès sur la webcam 1080p juchée au-dessus de l'écran (toujours compatible Windows Hello) et assure que le cap des 20 heures d'autonomie pourra être atteint en lecture vidéo par le Surface Laptop 8 de 13,8 pouces (contre 19 heures au maximum pour la variante de 15 pouces).
Les deux appareils s'en tiennent pour le reste aux mêmes connectiques que par le passé, avec deux ports USB4 type-C, un port USB-A 3.2, une prise casque et un port d'alimentation Surface Connect (auxquels s'ajoute un emplacement microSD sur le Surface Laptop 8 de 15 pouces). On retrouve également la même connectivité Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4 qu'il y a deux ans.
Notons enfin qu'en Europe, les Surface Laptop 8 de 13,8 pouces et 15 pouces seront vendus sans chargeur dans la boîte. Il faudra donc s'équiper d'un chargeur tiers, ou acheter, en plus, les alimentations Surface Connect de 39 W et 65 W, respectivement, vendues par Microsoft.
Source : Communiqué de presse et documentation Microsoft