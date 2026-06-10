Une fois n'est pas coutume, le journaliste Roland Quandt a déniché, avant leur officialisation, les prix de certains des nouveaux Surface Laptop et Surface Pro. Et comme on pouvait s'y attendre, ils font plutôt mal.
Microsoft réussira-t-il à écouler correctement ses nouveaux Surface Laptop 8 et Surface Pro 12 ? La question est ouverte à la vue des prix obtenus avant l'heure par le journaliste Roland Quandt, souvent très bien renseigné. Des prix élevés qui tendent à corroborer la rumeur persistante d'une forte flambée tarifaire sur les nouveaux PC portables Surface, dans un contexte de pénurie de mémoire.
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Des nouveaux produits Surface (trop) coûteux
Attendue le 16 juin prochain, cette nouvelle génération d'appareils Surface misera, pour rappel, sur des processeurs ARM Snapdragon X2 Elite, sans changer radicalement de design en dépit d'un nouveau coloris vert olive pour le Laptop.
Selon les informations glanées par le journaliste de WinFuture, la Surface Pro 12 coûtera 1 699 euros en Europe, tout comme le Surface Laptop 8 de 13,8 pouces. Le Surface Laptop 8 de 15 pouces coûtera pour sa part 2 299 euros.
Pour l'instant, Roland Quandt n'a pas encore obtenu confirmation des configurations concernées par ces prix, mais il y a fort à parier que nous parlons ici des tarifs de départ de ces différents produits.
Apple idéalement positionné… pour combien de temps ?
Microsoft reprendrait alors, tout du moins en partie, le placement tarifaire de certains modèles actuels, qui avaient déjà été touchés par une forte hausse de prix au printemps. Une révision tarifaire qui avantage nettement Apple et ses MacBook Air / MacBook Pro. Du moins pour l'instant.
Pour rappel, le nouveau MacBook Air M5 est toujours commercialisé à partir de 1 199 euros en France, tandis que le MacBook Pro débute à 1 899 euros en version M5 « classique ». Un avantage compétitif rare du côté d'Apple, qui prend littéralement la concurrence en étau avec des configurations globalement plus costaudes que par le passé (on pense notamment aux 16 Go de RAM / 512 Go de SSD maintenant proposés par le MacBook Air) et des prix moins élevés.
Pour combien de temps ? Telle est désormais la question.