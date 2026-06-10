Attendue le 16 juin prochain, cette nouvelle génération d'appareils Surface misera, pour rappel, sur des processeurs ARM Snapdragon X2 Elite, sans changer radicalement de design en dépit d'un nouveau coloris vert olive pour le Laptop.

Selon les informations glanées par le journaliste de WinFuture, la Surface Pro 12 coûtera 1 699 euros en Europe, tout comme le Surface Laptop 8 de 13,8 pouces. Le Surface Laptop 8 de 15 pouces coûtera pour sa part 2 299 euros.

Pour l'instant, Roland Quandt n'a pas encore obtenu confirmation des configurations concernées par ces prix, mais il y a fort à parier que nous parlons ici des tarifs de départ de ces différents produits.