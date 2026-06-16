Coup d'envoi, chez Microsoft, pour la 12ème itération de la Surface Pro. La célèbre tablette du géant de Redmond revient cette année avec un nouveau coloris du plus bel effet, mais aussi et surtout avec les derniers processeurs ARM de Qualcomm sous le capot. Une avancée technique que l'on paie une nouvelle fois au prix fort.
En parallèle de sa 8ème génération de Surface Laptop, Microsoft dégaine sa nouvelle Surface Pro. Cette 12ème mouture de la plus iconique des tablettes Windows arrive elle aussi sur le marché à un tarif qui pique : 1599 euros en prix de départ.
Un prix auquel il faut (comme d'habitude chez Microsoft) ajouter celui du clavier détachable et, le cas échéant, celui du stylet, vendus séparément. En clair, comptez 1700 à 1800 euros minimum (et en fonction des accessoires choisis) pour obtenir une tablette réellement exploitable au quotidien.
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Un Snapdragon X2 Plus (très) cher payé
Comme pressenti, cette Surface Pro 12 s'équipe quoi qu'il en soit des derniers processeurs ARM Snapdragon X2 de Qualcomm. La mouture la plus accessible de l'ardoise est ainsi dotée d'un Snapdragon X2 Plus (10 cœurs) couplé à 16 Go de LPDDR5x et 256 Go de stockage (SSD PCIe Gen 4). La version la mieux équipée passe cette fois sur un Snapdragon X2 Elite (12 cœurs) et peut compter sur un maximum de 64 Go de RAM et 1 To de SSD.
Rappelons par contre que cette nouvelle Surface Pro mise, comme sa grande sœur, sur une petite trappe permettant d'accéder facilement au SSD (modulaire) avant de procéder à un remplacement au besoin. Une bonne manière d'accroître la capacité de stockage au bout de quelques années, si le besoin s'en fait sentir.
L'OLED toujours en option… le chargeur, le clavier et le stylet à acheter à part
Côté design d'ailleurs, cette nouvelle Surface Pro ne change pas. On y retrouve le même châssis en aluminium de 9,3 mm d'épaisseur pour 895 grammes (hors clavier), agrémenté cette année d'un nouveau coloris Dune du plus bel effet, proposé en complément d'un gris Platinium et d'un coloris Black. Microsoft s'en tient aussi, une nouvelle fois, à deux ports USB4 Type-C et une prise d'alimentation Surface Connect, ainsi qu'à un modem Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4.
On retrouve également une caméra frontale 1440p et un capteur arrière de 10 Mpx, ainsi que deux haut-parleurs de 2 W. Microsoft évoque enfin une autonomie allant jusqu'à 15h30 en lecture vidéo locale, contre 11h30 en navigation web, et précise que sa tablette sera distribuée sans chargeur sur le marché européen. Il faudra donc, lui aussi, l'acheter en plus.
En termes d'écran enfin, Microsoft nous propose cette fois encore un écran LCD IPS tactile de 13 pouces pour la version de base de cette nouvelle Surface Pro. Cette dalle conserve par contre une définition 2,8K (2880 par 1920 pixels pour 267 ppp), une fréquence de rafraîchissement 120 Hz, ainsi qu'une luminance maximale de 600 cd/m2 en SDR (900 cd/m2 en HDR). L'OLED reste disponible, mais uniquement en option, au travers d'une dalle qui reprend les mêmes spécifications… avec un taux de contraste forcément bien plus flatteur.
Source : Communiqué de presse Microsoft / Documentation Microsoft