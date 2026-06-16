En parallèle de sa 8ème génération de Surface Laptop, Microsoft dégaine sa nouvelle Surface Pro. Cette 12ème mouture de la plus iconique des tablettes Windows arrive elle aussi sur le marché à un tarif qui pique : 1599 euros en prix de départ.

Un prix auquel il faut (comme d'habitude chez Microsoft) ajouter celui du clavier détachable et, le cas échéant, celui du stylet, vendus séparément. En clair, comptez 1700 à 1800 euros minimum (et en fonction des accessoires choisis) pour obtenir une tablette réellement exploitable au quotidien.