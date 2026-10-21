Pour rappel, le bug concerne plus précisément les configurations d'Always On VPN qui sélectionnent automatiquement un protocole de connexion ou tentent d'en utiliser un autre en cas d'échec, par exemple en passant d'IKEv2 à SSTP. Dans ces conditions, la connexion peut rester bloquée sur « Connexion en cours », multiplier les tentatives infructueuses ou afficher le message « Le port spécifié est déjà utilisé ».

Dans une communication adressée aux administrateurs informatiques, référencée WI1482218 et relayée par The Register, Microsoft a ramené le statut de l'incident à « atténué » et présenté ses excuses pour avoir annoncé sa résolution prématurément. Les entreprises concernées doivent donc continuer d'appliquer le contournement préconisé par l'éditeur, qui consiste à désactiver la sélection automatique et à imposer un seul protocole de connexion.

Microsoft prévoit (à nouveau) de publier un véritable correctif dans les prochaines semaines, sans avancer de date précise. En attendant, ne désinstallez pas les mises à jour d’octobre, qui corrigent d’autres bugs pénalisants et s’inscrivent dans un Patch Tuesday ayant traité plus de 1 400 failles de sécurité.