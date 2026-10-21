Le correctif était annoncé, l'incident classé comme résolu. Une semaine plus tard, Microsoft fait marche arrière : le bug d'Always On VPN perturbe toujours les connexions professionnelles sur Windows 11.
Depuis septembre, certaines configurations VPN rencontrent des difficultés pour établir ou rétablir leur connexion au réseau de l'entreprise, privant parfois les salariés de leur accès distant aux ressources professionnelles. Microsoft pensait avoir réglé le problème avec les mises à jour de sécurité du 13 octobre, avant de reconnaître, une semaine plus tard, que le correctif annoncé n'avait pas fonctionné. Le 20 octobre, l'éditeur a donc modifié les notes de version de KB5127648 et KB5127646 pour en retirer la correction du bug, toujours en attente d'une solution définitive.
La sélection automatique des protocoles toujours en cause
Pour rappel, le bug concerne plus précisément les configurations d'Always On VPN qui sélectionnent automatiquement un protocole de connexion ou tentent d'en utiliser un autre en cas d'échec, par exemple en passant d'IKEv2 à SSTP. Dans ces conditions, la connexion peut rester bloquée sur « Connexion en cours », multiplier les tentatives infructueuses ou afficher le message « Le port spécifié est déjà utilisé ».
Dans une communication adressée aux administrateurs informatiques, référencée WI1482218 et relayée par The Register, Microsoft a ramené le statut de l'incident à « atténué » et présenté ses excuses pour avoir annoncé sa résolution prématurément. Les entreprises concernées doivent donc continuer d'appliquer le contournement préconisé par l'éditeur, qui consiste à désactiver la sélection automatique et à imposer un seul protocole de connexion.
Microsoft prévoit (à nouveau) de publier un véritable correctif dans les prochaines semaines, sans avancer de date précise. En attendant, ne désinstallez pas les mises à jour d’octobre, qui corrigent d’autres bugs pénalisants et s’inscrivent dans un Patch Tuesday ayant traité plus de 1 400 failles de sécurité.
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