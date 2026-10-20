Après une succession de mises à jour problématiques, Microsoft a résolu les plantages d'applications et les blocages de VPN professionnels sur Windows 11. Plusieurs bugs attendent encore un correctif, dont un introduit en octobre.
Ces dernières semaines auront décidément été mouvementées pour Windows 11. Après avoir publié en urgence des correctifs pour venir à bout des pannes de Bureau à distance et des difficultés de partage de fichiers avec les machines virtuelles Linux, Microsoft a dû reconnaître de nouveaux bugs affectant les connexions VPN professionnelles et les applications utilisant le décodeur Dolby Digital de Windows. Ces deux derniers incidents ont depuis été corrigés avec KB5127648, qui met aussi fin aux écrans noirs rencontrés dans des environnements de bureaux virtuels.
Les plantages Dolby Digital et les connexions VPN réparés
Premier bug pris en charge, celui que nous évoquions début octobre, lié au décodeur audio AC-3 (Dolby Digital) intégré à Windows. Depuis l'installation de la mise à jour facultative KB5124010, des jeux, lecteurs multimédias et logiciels de productivité pouvaient refuser de démarrer ou se fermer brutalement lorsqu'ils tentaient de lire du son dans ce format. Les applications plus anciennes, qui s'appuient encore sur le décodage natif de Windows, étaient les plus exposées, contrairement à celles qui disposent de leur propre décodeur.
Les connexions Always On VPN avaient également été perturbées par le Patch Tuesday de septembre. Sur les PC professionnels configurés pour sélectionner automatiquement leur protocole VPN, l'échec d'une première tentative pouvait bloquer les suivantes, parfois avec un message signalant que le port demandé était déjà utilisé. Les administrateurs devaient alors imposer manuellement IKEv2 ou SSTP pour contourner l'erreur, ce qui n'est désormais plus nécessaire.
KB5127648 remédie également aux écrans noirs rencontrés après l'ouverture de session dans des environnements de bureaux virtuels utilisant Azure Virtual Desktop et FSLogix. En cause, l'Explorateur Windows, qui pouvait refuser de démarrer ou planter à répétition, empêchant le chargement du Bureau. La mise à jour corrige aussi des saccades du pointeur de souris dans des jeux, des erreurs d'impression avec des pilotes génériques et des échecs d'authentification par empreinte digitale après un démarrage à froid.
Audio USB, Bureau à distance… les incidents qui persistent
Le correctif d'urgence publié en septembre n'a résolu qu'une partie des pannes affectant les périphériques USB Audio Class 1.0. S'il a rétabli les modes multicanaux et 3D, des appareils peuvent encore refuser de démarrer, ne plus émettre de son ou afficher une erreur Code 10 dans le Gestionnaire de périphériques.
Le Bureau à distance souffre d'une autre anomalie, distincte de celle corrigée en urgence. Depuis KB5124010, les comptes dépourvus de privilèges administrateur peuvent se voir refuser l'accès aux machines sur lesquelles la protection administrateur est activée, avec le code d'erreur 0xC000000D. Microsoft recommande aux équipes informatiques de désactiver temporairement cette fonction via les stratégies de groupe ou Intune.
Pour rappel, enfin, le Patch Tuesday d'octobre a lui-même compliqué la réactivation de Smart App Control. Après son installation, l'option permettant de réactiver cette fonction de sécurité peut apparaître grisée dans les paramètres de Windows, sans conséquence pour les PC sur lesquels elle était déjà active. Microsoft propose de contourner l'erreur en modifiant le Registre ou les stratégies de groupe. Un correctif est déjà en cours de test auprès des membres du programme Windows Insider, avant son déploiement général.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces