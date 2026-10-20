Premier bug pris en charge, celui que nous évoquions début octobre, lié au décodeur audio AC-3 (Dolby Digital) intégré à Windows. Depuis l'installation de la mise à jour facultative KB5124010, des jeux, lecteurs multimédias et logiciels de productivité pouvaient refuser de démarrer ou se fermer brutalement lorsqu'ils tentaient de lire du son dans ce format. Les applications plus anciennes, qui s'appuient encore sur le décodage natif de Windows, étaient les plus exposées, contrairement à celles qui disposent de leur propre décodeur.

Les connexions Always On VPN avaient également été perturbées par le Patch Tuesday de septembre. Sur les PC professionnels configurés pour sélectionner automatiquement leur protocole VPN, l'échec d'une première tentative pouvait bloquer les suivantes, parfois avec un message signalant que le port demandé était déjà utilisé. Les administrateurs devaient alors imposer manuellement IKEv2 ou SSTP pour contourner l'erreur, ce qui n'est désormais plus nécessaire.

KB5127648 remédie également aux écrans noirs rencontrés après l'ouverture de session dans des environnements de bureaux virtuels utilisant Azure Virtual Desktop et FSLogix. En cause, l'Explorateur Windows, qui pouvait refuser de démarrer ou planter à répétition, empêchant le chargement du Bureau. La mise à jour corrige aussi des saccades du pointeur de souris dans des jeux, des erreurs d'impression avec des pilotes génériques et des échecs d'authentification par empreinte digitale après un démarrage à froid.