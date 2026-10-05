Si vous ne le saviez pas, les applications Windows ne décodent pas toutes l’AC-3, ou Dolby Digital, de la même manière. Les plus récentes embarquent généralement leur propre décodeur, tandis que d’autres confient encore cette tâche aux composants intégrés à Windows. C’est dans ce second cas que KB5124010 peut poser problème.

Selon la manière dont le jeu ou l’application sollicite le décodeur, le plantage peut survenir dès le lancement ou seulement au moment de lire un contenu audio. Microsoft estime que les logiciels plus anciens sont les plus susceptibles d’être concernés, mais ne cite aucun programme en particulier et ne permet pas encore de mesurer précisément l’ampleur du bug.

Un correctif est déjà en préparation, sans calendrier plus précis pour l’instant qu’une arrivée dans une future mise à jour de Windows. Microsoft ne propose pas davantage de solution temporaire.

Pour rappel, l’audio avait déjà trinqué après le Patch Tuesday de septembre, mais il s’agissait alors d’un autre bug, lié à certains périphériques USB Audio Class 1.0 qui pouvaient ne plus produire de son ou afficher une erreur Code 10 dans le Gestionnaire de périphériques.