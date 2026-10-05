Microsoft reconnaît un nouveau bug dans la mise à jour KB5124010 de Windows 11. Certains jeux et logiciels peuvent se fermer brutalement lorsqu’ils utilisent le décodeur Dolby Digital intégré au système.
Les mises à jour de septembre continuent de donner du fil à retordre à Windows 11. Après les problèmes de Bureau à distance, d’audio USB ou de partage de fichiers avec les machines virtuelles Linux, Microsoft vient de reconnaître un nouveau souci dans KB5124010, publiée le 22 septembre dernier, qui concerne cette fois le traitement de l’audio AC-3. Jeux, lecteurs multimédias et certains logiciels de productivité figurent parmi les applications susceptibles d’être touchées.
Le décodeur Dolby Digital de Windows en cause
Si vous ne le saviez pas, les applications Windows ne décodent pas toutes l’AC-3, ou Dolby Digital, de la même manière. Les plus récentes embarquent généralement leur propre décodeur, tandis que d’autres confient encore cette tâche aux composants intégrés à Windows. C’est dans ce second cas que KB5124010 peut poser problème.
Selon la manière dont le jeu ou l’application sollicite le décodeur, le plantage peut survenir dès le lancement ou seulement au moment de lire un contenu audio. Microsoft estime que les logiciels plus anciens sont les plus susceptibles d’être concernés, mais ne cite aucun programme en particulier et ne permet pas encore de mesurer précisément l’ampleur du bug.
Un correctif est déjà en préparation, sans calendrier plus précis pour l’instant qu’une arrivée dans une future mise à jour de Windows. Microsoft ne propose pas davantage de solution temporaire.
Pour rappel, l’audio avait déjà trinqué après le Patch Tuesday de septembre, mais il s’agissait alors d’un autre bug, lié à certains périphériques USB Audio Class 1.0 qui pouvaient ne plus produire de son ou afficher une erreur Code 10 dans le Gestionnaire de périphériques.
Comment désinstaller la mise à jour en attendant une solution officielle
Si le bug vous empêche réellement d’utiliser un jeu ou un logiciel, vous pouvez désinstaller KB5124010 en attendant le correctif. La mise à jour étant facultative et dépourvue de correctifs de sécurité, vous ne risquez pas grand-chose à vous en séparer.
Pour ce faire, rendez-vous dans les Paramètres > Windows Update > Historique des mises à jour > Désinstaller les mises à jour, puis repérez KB5124010 dans la liste et désinstallez-la.
Si la manipulation échoue depuis les Paramètres, vous pouvez également passer par l’Invite de commandes en mode administrateur, et saisir :
DISM /Online /Get-Packages
Repérez alors le package correspondant à la mise à jour, copiez son nom complet, puis lancez :
DISM /Online /Remove-Package /PackageName:<nom_complet_du_package>
Redémarrez enfin le PC pour finaliser l'opération.
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