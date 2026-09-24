Le problème touche Windows 11 24H2 et 25H2 après l’installation de KB5124008, ainsi que Windows 11 26H1 avec KB5124012. Il apparaît lorsque le profil Always On VPN autorise Windows à choisir automatiquement le protocole de connexion, par exemple entre IKEv2 et SSTP.

Si la première tentative échoue, le système essaie alors de passer à l’autre protocole. La connexion peut se bloquer sur « Connecting », repartir en boucle ou échouer avec le message « The specified port is already in use », qui signale que le port demandé est déjà utilisé.

Always On VPN sert à connecter automatiquement les PC professionnels au réseau de leur entreprise dès qu’ils disposent d’un accès à Internet. En cas d’échec, les utilisateurs peuvent perdre l’accès aux ressources internes accessibles par ce tunnel, selon la configuration retenue par l’organisation.

Microsoft n’a pas encore détaillé l’origine technique du problème. En attendant un correctif, les administrateurs peuvent contourner le bug en abandonnant la sélection automatique du protocole et en imposant IKEv2 ou SSTP, selon leur infrastructure.