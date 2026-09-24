Le Patch Tuesday de septembre continue de donner du fil à retordre à Microsoft. Après le Bureau à distance, Hyper-V et l’audio USB, Windows 11 rencontre désormais des problèmes avec Always On VPN.
Le cru de septembre 2026 tourne décidément mal pour Windows 11. Microsoft reconnaît un nouveau bug provoqué par ses dernières mises à jour de sécurité, cette fois du côté d’Always On VPN, sa solution d’accès distant destinée aux entreprises, comme l’a repéré BleepingComputer dans une alerte adressée aux administrateurs. Sur les machines concernées, la connexion au réseau professionnel peut tourner en boucle ou échouer complètement. Les VPN grand public comme CyberGhost, Proton VPN ou Surfshark ne sont pas concernés.
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Windows 11 se perd entre IKEv2 et SSTP
Le problème touche Windows 11 24H2 et 25H2 après l’installation de KB5124008, ainsi que Windows 11 26H1 avec KB5124012. Il apparaît lorsque le profil Always On VPN autorise Windows à choisir automatiquement le protocole de connexion, par exemple entre IKEv2 et SSTP.
Si la première tentative échoue, le système essaie alors de passer à l’autre protocole. La connexion peut se bloquer sur « Connecting », repartir en boucle ou échouer avec le message « The specified port is already in use », qui signale que le port demandé est déjà utilisé.
Always On VPN sert à connecter automatiquement les PC professionnels au réseau de leur entreprise dès qu’ils disposent d’un accès à Internet. En cas d’échec, les utilisateurs peuvent perdre l’accès aux ressources internes accessibles par ce tunnel, selon la configuration retenue par l’organisation.
Microsoft n’a pas encore détaillé l’origine technique du problème. En attendant un correctif, les administrateurs peuvent contourner le bug en abandonnant la sélection automatique du protocole et en imposant IKEv2 ou SSTP, selon leur infrastructure.
Un Patch Tuesday qui collectionne les incidents
Ce nouveau problème vient grossir le bilan déjà chargé de KB5124008. Depuis son déploiement le 8 septembre, la mise à jour a été associée à des pannes de Remote Desktop Services, à la disparition des dossiers partagés dans certaines machines virtuelles Linux reposant sur Hyper-V et à des dysfonctionnements touchant des périphériques USB Audio Class 1.0. Microsoft avait publié le 14 septembre des mises à jour hors bande pour corriger plusieurs de ces incidents.
Tout juste déployée, la mise à jour facultative KB5124010 poursuit le chantier sur Windows 11 24H2 et 25H2. Elle corrige notamment le bug qui perturbait les sauvegardes de l’Historique des fichiers, tandis que les problèmes affectant certains périphériques audio USB et les pertes de relation d’approbation avec un domaine Active Directory figurent toujours parmi les incidents suivis par Microsoft.