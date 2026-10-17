Foire aux questions

Contenu généré par l’IA

Qu’est-ce que Smart App Control sous Windows 11, et sur quoi se base-t-il pour bloquer une application ?

Smart App Control est une protection qui cherche à empêcher l’exécution d’applications potentiellement malveillantes ou non fiables avant même leur lancement. Elle s’appuie sur des évaluations de réputation (signature, provenance, comportement suspect) et peut consulter des services d’analyse dans le cloud, en complément de Microsoft Defender et de SmartScreen. Concrètement, ce n’est pas un antivirus “après coup” : l’idée est de refuser l’exécution quand le niveau de confiance est insuffisant. Son efficacité dépend donc aussi de signaux externes (télémétrie, réputation, certificats) et d’une configuration système cohérente. Quand l’interrupteur est grisé, la protection peut rester désactivée même si l’utilisateur souhaite la réactiver via l’interface.

À quoi correspond une mise à jour cumulative KB (comme KB5127648) et pourquoi peut-elle introduire des “problèmes connus” ?

Une mise à jour cumulative Windows (identifiée par un numéro KB) regroupe en un seul paquet des correctifs de sécurité et de fiabilité publiés jusqu’à une date donnée, typiquement lors du Patch Tuesday. Elle modifie de nombreux composants à la fois, ce qui augmente le risque d’effets de bord sur des fonctions liées (interface Sécurité Windows, politiques système, activation de fonctionnalités). Microsoft documente alors les impacts dans une section “problèmes connus”, qui sert de référence officielle avec symptômes, conditions d’apparition et contournements. Dans ce type de cas, le bug ne touche pas tous les PC : il dépend d’une version précise de Windows, d’un état préalable (fonction désactivée) et parfois de paramètres internes. Le contournement peut arriver avant le correctif, parce qu’un correctif nécessite plus de validation et de déploiement.

Que font concrètement les commandes Registre qui ajoutent des valeurs dans FeatureManagement\Overrides, et pourquoi cela peut réactiver un interrupteur grisé ?

Les clés FeatureManagement\Overrides servent à forcer des états de “feature flags” (des interrupteurs internes utilisés par Windows pour activer/désactiver des fonctionnalités). En ajoutant des valeurs DWORD spécifiques, on impose un comportement au système, même si l’interface ou une règle par défaut bloque l’option. Ici, l’idée est de lever une condition logicielle qui empêche l’affichage ou l’utilisation du bouton de réactivation de Smart App Control dans Sécurité Windows. C’est une action à bas niveau : elle contourne le problème plutôt que de corriger la cause, ce qui explique la recommandation de sauvegarder le Registre. Après redémarrage, Windows relit ces indicateurs et l’interface peut redevenir cohérente avec l’état attendu.