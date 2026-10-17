Sur certains PC sous Windows 11, l’interrupteur de Smart App Control est grisé depuis l’installation de KB5127648. Microsoft assume le bogue et propose deux contournements en attendant un correctif. Voici comment savoir si votre machine est touchée et retrouver l’accès à cette protection.
Si vous avez désactivé Smart App Control, vous deviez, jusqu’en avril, réinstaller Windows 11 pour le rallumer. Avec cette protection, Microsoft bloque les programmes potentiellement dangereux avant leur exécution, grâce à ses services d’analyse d’applications dans le cloud et en complément de Defender et de SmartScreen. L’entreprise a levé cette contrainte avec la mise à jour cumulative KB5083769, puis distribué le 13 octobre la mise à jour de sécurité KB5127648 avec le Patch Tuesday record de ce mois. Depuis son installation, certains utilisateurs ne peuvent plus rallumer la protection. Microsoft a ajouté ce bogue cette semaine à la liste des problèmes connus de KB5127648, mais ne propose pour l’instant que des contournements, et le futur correctif ne sera pas distribué aux PC maintenus sous Windows 11 24H2 Famille ou Pro.
Vérifier son PC et débloquer l’interrupteur par le Registre
Seuls des PC sous Windows 11 24H2 ou une version plus récente sont exposés, et uniquement quand Smart App Control est désactivé. « Les appareils sur lesquels Smart App Control est déjà activé ne sont pas concernés et restent protégés », précise Microsoft dans un avertissement sur Smart App Control relayé par BleepingComputer.
Le plus simple consiste à ouvrir Sécurité Windows, puis Contrôle des applications et du navigateur, et à lire l’état indiqué dans le bloc Contrôle intelligent des applications. Si la protection est désactivée et que l’option de réactivation est grisée dans ses paramètres, votre PC est touché. En tapant winver dans la recherche Windows, vous obtenez en outre la version installée et son numéro de build, dont les quatre chiffres après le point sont 9711 une fois KB5127648 en place.
Microsoft conseille de sauvegarder le Registre avant toute manipulation, puis fournit deux commandes à exécuter dans une invite de commandes ouverte en administrateur. Tapez cmd dans la recherche, choisissez Exécuter en tant qu’administrateur, puis saisissez les deux lignes ci-dessous avant de redémarrer le PC.
reg add « HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\FeatureManagement\Overrides » /v 2883193997 /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\FeatureManagement\Overrides" /v 2850574478 /t REG_DWORD /d 1 /f
Deux valeurs sont alors ajoutées au Registre, dans une clé de stratégies consacrée à la gestion des fonctionnalités de Windows. Après le redémarrage, l’interrupteur de Smart App Control est de nouveau utilisable dans Sécurité Windows.
Pas de correctif pour les PC sous 24H2 Famille et Pro
« Microsoft travaille à une résolution et fournira une mise à jour dans une prochaine version », écrit l’entreprise dans sa fiche. Ce correctif ne sera proposé à un PC sous Windows 11 24H2 Famille ou Pro qu’après son passage à 25H2 ou à la version 26H2 sortie fin septembre. Microsoft a en effet mis fin au suivi de ces éditions le 13 octobre, et KB5127648 est la dernière mise à jour publiée pour elles.
Microsoft fait passer une machine en 25H2 ou en 26H2 avec un simple paquet d’activation, car ces versions et 24H2 sont bâties sur la même branche de maintenance. Vous pouvez lancer une recherche dans Paramètres > Windows Update, mais Microsoft déploie 26H2 par vagues, et la mise à niveau n’est pas forcément proposée tout de suite à chaque PC. En attendant, les deux commandes du Registre sont, sur un PC en 24H2 Famille ou Pro, la seule façon de rallumer Smart App Control. Microsoft maintiendra en revanche les éditions Entreprise et Éducation de 24H2 jusqu’au 12 octobre 2027.
Les stratégies de groupe pour les parcs de PC en entreprise
Les administrateurs peuvent remplacer les commandes du Registre par deux stratégies de groupe, que Microsoft fournit sous forme de paquets .msi à télécharger depuis la fiche de KB5127648. L’éditeur demande d’installer et de configurer les deux. Avec la première, l’administrateur rétablit l’activation de Smart App Control, et avec la seconde, il dispose de journaux utiles en cas de dépannage. Une fois installées, les stratégies sont accessibles dans Configuration ordinateur > Modèles d’administration > [nom de la stratégie] > Windows 11, version 24H2, 25H2. Il faut ensuite régler les deux paramètres sur Activé, puis redémarrer chaque poste.
Dans l’intitulé des deux paquets, Microsoft fait référence à KB5074105. Avec cette mise à jour facultative de janvier 2026, l’entreprise avait annoncé pour la première fois la réactivation de Smart App Control sans réinstallation, une fonction que les membres du programme Windows Insider testaient depuis novembre 2025.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces
Smart App Control est une protection qui cherche à empêcher l’exécution d’applications potentiellement malveillantes ou non fiables avant même leur lancement. Elle s’appuie sur des évaluations de réputation (signature, provenance, comportement suspect) et peut consulter des services d’analyse dans le cloud, en complément de Microsoft Defender et de SmartScreen. Concrètement, ce n’est pas un antivirus “après coup” : l’idée est de refuser l’exécution quand le niveau de confiance est insuffisant. Son efficacité dépend donc aussi de signaux externes (télémétrie, réputation, certificats) et d’une configuration système cohérente. Quand l’interrupteur est grisé, la protection peut rester désactivée même si l’utilisateur souhaite la réactiver via l’interface.
Une mise à jour cumulative Windows (identifiée par un numéro KB) regroupe en un seul paquet des correctifs de sécurité et de fiabilité publiés jusqu’à une date donnée, typiquement lors du Patch Tuesday. Elle modifie de nombreux composants à la fois, ce qui augmente le risque d’effets de bord sur des fonctions liées (interface Sécurité Windows, politiques système, activation de fonctionnalités). Microsoft documente alors les impacts dans une section “problèmes connus”, qui sert de référence officielle avec symptômes, conditions d’apparition et contournements. Dans ce type de cas, le bug ne touche pas tous les PC : il dépend d’une version précise de Windows, d’un état préalable (fonction désactivée) et parfois de paramètres internes. Le contournement peut arriver avant le correctif, parce qu’un correctif nécessite plus de validation et de déploiement.
Les clés FeatureManagement\Overrides servent à forcer des états de “feature flags” (des interrupteurs internes utilisés par Windows pour activer/désactiver des fonctionnalités). En ajoutant des valeurs DWORD spécifiques, on impose un comportement au système, même si l’interface ou une règle par défaut bloque l’option. Ici, l’idée est de lever une condition logicielle qui empêche l’affichage ou l’utilisation du bouton de réactivation de Smart App Control dans Sécurité Windows. C’est une action à bas niveau : elle contourne le problème plutôt que de corriger la cause, ce qui explique la recommandation de sauvegarder le Registre. Après redémarrage, Windows relit ces indicateurs et l’interface peut redevenir cohérente avec l’état attendu.