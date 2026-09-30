Sur les PC équipés de Windows 11 24H2 ou 25H2, une grande partie des composants nécessaires à 26H2 est déjà présente. Microsoft les a distribués progressivement au fil des mises à jour cumulatives, sans pour autant activer tout ce qui était réservé à la nouvelle version. Le passage à 26H2 repose donc sur un petit package d’activation qui débloque ces éléments et fait passer le système sur la nouvelle branche. Le téléchargement reste ainsi limité et l’installation ne réclame qu’un redémarrage, à la manière d’une mise à jour mensuelle.

Cette proximité technique explique aussi pourquoi Windows 11 26H2 ne constitue pas une rupture avec les versions précédentes. La nouvelle version reprend les fonctions distribuées au fil des mises à jour de Windows 11 ces derniers mois, tout en activant par défaut plusieurs éléments déjà intégrés à 25H2 mais jusque-là laissés en sommeil. Les deux versions vont d’ailleurs continuer à évoluer en parallèle, puisqu’elles partagent leurs mises à jour cumulatives et recevront donc les mêmes nouveautés au fil des prochains mois.

Windows 11 26H1 ne fait en revanche pas partie de ce parcours de mise à niveau. Conçue pour équiper certains nouveaux PC commercialisés en 2026, cette version n’a pas vocation à être installée sur les machines qui utilisent déjà Windows 11. Un ordinateur équipé de 24H2 ou 25H2 peut donc passer directement à 26H2, sans transiter par 26H1.