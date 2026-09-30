Microsoft vient de lancer Windows 11 26H2, sa mise à jour annuelle pour 2026. Pour les PC déjà sur 24H2 ou 25H2, le passage à cette nouvelle version promet d’être particulièrement rapide.
Windows 11 26H2 s’installe comme une mise à jour mensuelle
Sur les PC équipés de Windows 11 24H2 ou 25H2, une grande partie des composants nécessaires à 26H2 est déjà présente. Microsoft les a distribués progressivement au fil des mises à jour cumulatives, sans pour autant activer tout ce qui était réservé à la nouvelle version. Le passage à 26H2 repose donc sur un petit package d’activation qui débloque ces éléments et fait passer le système sur la nouvelle branche. Le téléchargement reste ainsi limité et l’installation ne réclame qu’un redémarrage, à la manière d’une mise à jour mensuelle.
Cette proximité technique explique aussi pourquoi Windows 11 26H2 ne constitue pas une rupture avec les versions précédentes. La nouvelle version reprend les fonctions distribuées au fil des mises à jour de Windows 11 ces derniers mois, tout en activant par défaut plusieurs éléments déjà intégrés à 25H2 mais jusque-là laissés en sommeil. Les deux versions vont d’ailleurs continuer à évoluer en parallèle, puisqu’elles partagent leurs mises à jour cumulatives et recevront donc les mêmes nouveautés au fil des prochains mois.
Windows 11 26H1 ne fait en revanche pas partie de ce parcours de mise à niveau. Conçue pour équiper certains nouveaux PC commercialisés en 2026, cette version n’a pas vocation à être installée sur les machines qui utilisent déjà Windows 11. Un ordinateur équipé de 24H2 ou 25H2 peut donc passer directement à 26H2, sans transiter par 26H1.
Comment installer Windows 11 26H2 dès maintenant
Pour passer à Windows 11 26H2, la méthode la plus directe consiste à ouvrir Paramètres > Windows Update et à lancer une recherche de mises à jour. Microsoft propose d’abord la nouvelle version aux personnes ayant activé « Recevez les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles ». Si votre PC est déjà éligible, Windows Update vous proposera alors de la télécharger et de l’installer.
Ne vous étonnez pas si elle n’apparaît pas immédiatement. Microsoft procède par vagues et peut retarder son arrivée sur certaines configurations lorsqu’une incompatibilité susceptible de perturber la mise à niveau a été identifiée. Activer l’option précédente permet donc de recevoir 26H2 plus rapidement, mais ne garantit pas qu’elle soit proposée dans la foulée.
Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas attendre Windows Update, Microsoft propose également 26H2 sur sa page officielle de téléchargement de Windows 11. L’Assistant d’installation permet de lancer la mise à niveau du PC utilisé, tandis que l’outil de création de supports sert à préparer une clé USB d’installation. Il est aussi possible de télécharger directement l’image ISO de Windows 11 26H2, disponible pour les architectures x64 et Arm64.
L’ISO n’impose d’ailleurs pas de passer par une clé USB. Depuis Windows, vous pouvez la monter comme un lecteur virtuel et lancer setup.exe pour démarrer la mise à niveau. La création d’un support amorçable sera surtout utile pour effectuer une installation propre ou installer Windows sur une autre machine.
On rappellera enfin que Windows 11 24H2 approche de sa fin de support. Les éditions Famille et Pro cesseront d’être prises en charge le 13 octobre 2026 et ne recevront plus de mises à jour de sécurité au-delà de cette date. Le passage à Windows 11 26H2 ouvre un nouveau cycle de support de 24 mois pour ces éditions, contre 36 mois pour Entreprise et Éducation.
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