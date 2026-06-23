Windows 11 25H2 entre dans la dernière ligne droite de son déploiement. Les PC compatibles vont recevoir automatiquement la mise à niveau, avant la fin de support de 24H2 et l’arrivée attendue de 26H2 cet automne.
Microsoft passe officiellement la seconde avec Windows 11 25H2. La mise à jour n’est en effet plus seulement disponible pour celles et ceux qui iraient la chercher dans Windows Update, mais désormais proposée systématiquement à tous les PC éligibles. Un coup d’accélérateur qui ne manquera pas d’en agacer certaines et certains, mais qui tombe à un moment très choisi, entre la fin de vie grand public de 24H2 et l’arrivée attendue de 26H2 à l’automne.
Windows 11 25H2 entre dans sa phase de déploiement généralisé
Sur sa page de suivi, Microsoft rappelle que les PC Windows 11 Home et Pro non gérés par une DSI recevront l’édition 25H2 via son système de déploiement intelligent, fondé sur des signaux de compatibilité et de fiabilité remontés par Windows Update. La mise à jour quitte ainsi le registre de l’option disponible à la demande pour rejoindre le circuit automatique des machines grand public jugées prêtes.
Ce passage au déploiement généralisé ne signifie pas que tous les ordinateurs concernés seront servis le même jour. Microsoft continue de procéder par vagues, selon la configuration matérielle, l’état du système et les éventuels blocages connus. Les utilisateurs et utilisatrices peuvent aussi lancer une recherche manuelle depuis Windows Update. Dans tous les cas, vous pouvez garder la main sur le moment du redémarrage, voire suspendre les mises à jour pendant quelques semaines via Windows Update si vous avez besoin de temporiser.
Un calendrier qui pousse déjà vers la suite
Derrière cette accélération, il est surtout question d’une échéance déjà fixée. Les éditions Home et Pro de Windows 11 24H2 sortiront du support officiel le 13 octobre 2026, deux ans après leur lancement. Passé cette date, les machines encore bloquées sur cette version ne recevront plus les correctifs mensuels de sécurité. En lançant dès maintenant le déploiement généralisé de 25H2, Microsoft se donne plusieurs mois pour faire migrer les PC grand public compatibles, plutôt que de laisser une majeure partie du parc approcher de l’automne sur une édition en bout de course.
Ce calendrier croise aussi celui de Windows 11 26H2, déjà disponible dans le canal Experimental du programme Windows Insider et attendu à l’automne pour le grand public. La prochaine mise à jour annuelle ne devrait toutefois pas imposer une migration lourde. Comme 25H2, elle prendra la forme d’un package d’activation, un petit paquet chargé de déverrouiller des éléments déjà livrés au fil des mises à jour mensuelles, de changer le numéro de version affiché par Windows et de relancer le cycle de support.
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