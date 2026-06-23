Sur sa page de suivi, Microsoft rappelle que les PC Windows 11 Home et Pro non gérés par une DSI recevront l’édition 25H2 via son système de déploiement intelligent, fondé sur des signaux de compatibilité et de fiabilité remontés par Windows Update. La mise à jour quitte ainsi le registre de l’option disponible à la demande pour rejoindre le circuit automatique des machines grand public jugées prêtes.

Ce passage au déploiement généralisé ne signifie pas que tous les ordinateurs concernés seront servis le même jour. Microsoft continue de procéder par vagues, selon la configuration matérielle, l’état du système et les éventuels blocages connus. Les utilisateurs et utilisatrices peuvent aussi lancer une recherche manuelle depuis Windows Update. Dans tous les cas, vous pouvez garder la main sur le moment du redémarrage, voire suspendre les mises à jour pendant quelques semaines via Windows Update si vous avez besoin de temporiser.