Windows 11 26H2, la prochaine mise à jour annuelle du système, arrivera sous forme d’un paquet d’activation de quelques centaines de kilo-octets, installable en un seul redémarrage. Microsoft demande aux administrateurs IT de préparer leur parc dès maintenant, avant la disponibilité générale attendue à l’automne.
En début d’année, Microsoft avait réservé sa version 26H1 aux seules machines ARM équipées des nouvelles puces Snapdragon X2 de Qualcomm. Les utilisateurs de PC Intel et AMD attendaient donc toujours leur mise à jour de fonctionnalités.
Dans un billet publié sur le blog Windows IT Pro, Microsoft annonce 26H2 et la destine à l’ensemble du parc existant sous 24H2 et 25H2. L’éditeur demande aux administrateurs IT d’engager dès maintenant leurs tests sur le canal Experimental du programme Windows Insider, puis de valider leurs outils de déploiement et leurs anneaux de diffusion. 25H2 était arrivée fin septembre 2025, 24H2 début octobre 2024. Microsoft ne précise pas de date, mais on imagine que la fenêtre s’ouvrira comme les précédentes cet automne.
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Microsoft livre 26H2 en un paquet de quelques centaines de kilo-octets, sans installation complète
Avec un eKB, pour enablement package, un minuscule paquet logiciel qui déverrouille des fonctionnalités déjà enfouies dans le système depuis les mises à jour mensuelles précédentes, Microsoft évite toute réinstallation complète. Il ne suffit que d’un seul redémarrage. Pour 23H2, ce paquet pesait environ 100 Ko et s’installait en moins d’une minute. Rien à voir avec les heures d’installation des mises à jour complètes des années précédentes.
Les administrateurs IT n’ont pas à retester l’intégralité des composants noyau ni des pilotes, déjà déployés via les builds cumulatifs mensuels. Il reste à valider uniquement les fonctionnalités nouvellement déverrouillées. Par ailleurs, 26H2 partage la même branche de maintenance que 25H2 et 24H2.
Les appareils sous 26H1, en revanche, ne peuvent pas passer directement à 26H2. Microsoft a construit cette version ARM sur un noyau Windows distinct, développé pour les puces Snapdragon X2 de dernière génération.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces
Les PC sous 26H1 ne passeront pas directement à 26H2
26H1 ne concerne qu’un parc limité, uniquement les machines commercialisées avec les puces Snapdragon X2 au premier semestre 2026. Microsoft n’a pas précisé quand ces appareils pourront migrer vers une version ultérieure. Les équipes IT qui gèrent des flottes mixtes devront donc administrer deux branches simultanément.
Microsoft publie des mises à jour de sécurité et des correctifs pendant 24 mois pour les éditions Home, Pro, Pro Éducation et Pro for Workstations. Les éditions Entreprise, Éducation, IoT Entreprise et Enterprise Multi-session ont droit à 36 mois. Même les organisations qui ne courent pas après de nouvelles fonctionnalités ont une raison de passer à 26H2, car la mise à jour remet le compteur de support à zéro.
Le 19 juin 2026, Microsoft a placé 26H2 dans le canal Experimental du programme Windows Insider. Les testeurs du canal Beta peuvent basculer vers le canal Experimental depuis les paramètres Windows Update. Ils peuvent ensuite revenir au canal Beta sans réinstallation. Microsoft encourage les équipes IT à ne pas attendre la disponibilité générale pour ouvrir leurs phases de test.