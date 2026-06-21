En début d’année, Microsoft avait réservé sa version 26H1 aux seules machines ARM équipées des nouvelles puces Snapdragon X2 de Qualcomm. Les utilisateurs de PC Intel et AMD attendaient donc toujours leur mise à jour de fonctionnalités.

Dans un billet publié sur le blog Windows IT Pro, Microsoft annonce 26H2 et la destine à l’ensemble du parc existant sous 24H2 et 25H2. L’éditeur demande aux administrateurs IT d’engager dès maintenant leurs tests sur le canal Experimental du programme Windows Insider, puis de valider leurs outils de déploiement et leurs anneaux de diffusion. 25H2 était arrivée fin septembre 2025, 24H2 début octobre 2024. Microsoft ne précise pas de date, mais on imagine que la fenêtre s’ouvrira comme les précédentes cet automne.

