Pas question pour autant d’y voir le lancement public de Windows 11 26H2. Les images sont pour l’instant distribuées depuis la page de téléchargement Windows Insider et concernent toujours la build 26300.9278, déjà proposée depuis quelques jours dans le canal Release Preview.

Il faut donc rejoindre le programme Windows Insider avec un compte Microsoft pour y accéder. Ces ISO peuvent ensuite servir à mettre à niveau un PC, à réinstaller complètement Windows 11 ou à créer une clé USB bootable.

Pour le reste, pas de surprise. Windows 11 26H2 n’est toujours pas disponible pour tout le monde, et son lancement est attendu plus tard cette année. Sur les PC sous Windows 11 24H2 ou 25H2, la migration passera par un petit package d’activation (eKB), puisque les trois versions partagent la même branche de maintenance. Ce ne sera en revanche pas le cas des machines équipées de Windows 11 26H1, qui dépendent d’une autre branche et ne pourront pas migrer vers 26H2.