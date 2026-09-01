Quelques jours après son arrivée dans le canal Release Preview, Windows 11 26H2 franchit une nouvelle petite étape. Microsoft propose désormais les images ISO de la future mise à jour annuelle, à condition toutefois de passer par le programme Windows Insider.
Microsoft avait prévenu qu’elles arriveraient rapidement. C’est désormais chose faite. Le 31 août, l’entreprise a mis à jour son billet consacré au passage de Windows 11 26H2 dans le canal Release Preview pour annoncer la disponibilité des premières images ISO de la version. Elles permettent notamment d’effectuer une installation propre du système ou de préparer une clé USB bootable, sans attendre que Windows Update propose la mise à niveau.
Des ISO encore réservées aux Insiders
Pas question pour autant d’y voir le lancement public de Windows 11 26H2. Les images sont pour l’instant distribuées depuis la page de téléchargement Windows Insider et concernent toujours la build 26300.9278, déjà proposée depuis quelques jours dans le canal Release Preview.
Il faut donc rejoindre le programme Windows Insider avec un compte Microsoft pour y accéder. Ces ISO peuvent ensuite servir à mettre à niveau un PC, à réinstaller complètement Windows 11 ou à créer une clé USB bootable.
Pour le reste, pas de surprise. Windows 11 26H2 n’est toujours pas disponible pour tout le monde, et son lancement est attendu plus tard cette année. Sur les PC sous Windows 11 24H2 ou 25H2, la migration passera par un petit package d’activation (eKB), puisque les trois versions partagent la même branche de maintenance. Ce ne sera en revanche pas le cas des machines équipées de Windows 11 26H1, qui dépendent d’une autre branche et ne pourront pas migrer vers 26H2.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces
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