Surprise ! Windows 11 26H2 se rapproche plus vite que prévu de nos PC. Depuis ce vendredi soir, Microsoft propose désormais la build 26300.9278 dans le canal Release Preview, dernière grande étape de test avant une disponibilité générale annoncée pour la fin de l’année 2026. Cette confirmation donne aussi le ton de la mise à jour. Plutôt qu’une nouvelle version remplie de fonctions inédites, 26H2 s’appuie largement sur des évolutions déjà distribuées au fil des mises à jour mensuelles.

Une petite mise à jour qui active des fonctions déjà présentes

Comme Windows 11 24H2 et 25H2, la version 26H2 repose sur une branche de maintenance commune. Elle sera donc distribuée sous la forme d’un « enablement package », un petit paquet d’activation chargé de réveiller des composants déjà installés, mais encore désactivés.

La migration devrait ainsi se montrer nettement plus rapide qu’une mise à niveau traditionnelle, avec un seul redémarrage nécessaire. En contrepartie, il ne faut pas attendre de cette nouvelle numérotation une métamorphose immédiate de Windows 11. Microsoft reconnaît d’ailleurs que de nombreuses améliorations paraîtront déjà familières.