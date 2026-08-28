Microsoft vient de propulser Windows 11 26H2 dans le canal Release Preview. Cette mise à jour annuelle peut déjà être installée par les membres du programme Insider, mais elle réserve peu de bouleversements visibles.
Surprise ! Windows 11 26H2 se rapproche plus vite que prévu de nos PC. Depuis ce vendredi soir, Microsoft propose désormais la build 26300.9278 dans le canal Release Preview, dernière grande étape de test avant une disponibilité générale annoncée pour la fin de l’année 2026. Cette confirmation donne aussi le ton de la mise à jour. Plutôt qu’une nouvelle version remplie de fonctions inédites, 26H2 s’appuie largement sur des évolutions déjà distribuées au fil des mises à jour mensuelles.
Une petite mise à jour qui active des fonctions déjà présentes
Comme Windows 11 24H2 et 25H2, la version 26H2 repose sur une branche de maintenance commune. Elle sera donc distribuée sous la forme d’un « enablement package », un petit paquet d’activation chargé de réveiller des composants déjà installés, mais encore désactivés.
La migration devrait ainsi se montrer nettement plus rapide qu’une mise à niveau traditionnelle, avec un seul redémarrage nécessaire. En contrepartie, il ne faut pas attendre de cette nouvelle numérotation une métamorphose immédiate de Windows 11. Microsoft reconnaît d’ailleurs que de nombreuses améliorations paraîtront déjà familières.
Pour les ordinateurs professionnels gérés en entreprise, 26H2 activera par défaut plusieurs fonctions apparues précédemment, notamment la sauvegarde des paramètres Windows, des actions propres à certaines applications depuis la barre des tâches et différentes améliorations de l’Explorateur de fichiers. Aucun catalogue de nouveautés exclusives destiné au grand public n’accompagne pour le moment cette Release Preview.
Comment installer Windows 11 26H2 dès maintenant
L’accès anticipé reste réservé aux membres du programme Windows Insider possédant un PC compatible. Il faut rejoindre le canal Release Preview, puis ouvrir Paramètres > Windows Update et rechercher les mises à jour. Windows 11 26H2 doit alors apparaître avec un bouton permettant de la télécharger et de l’installer.
Pour inscrire un ordinateur, le chemin passe par Paramètres > Windows Update > Programme Windows Insider > Commencer. Il suffit ensuite de lier un compte Microsoft, de choisir le canal Release Preview et de redémarrer la machine. Comme toujours avec une préversion, mieux vaut toutefois éviter son ordinateur principal si l’on privilégie la stabilité. Les images ISO officielles doivent arriver prochainement.
Dernière subtilité, les rares PC fonctionnant sous Windows 11 26H1 ne pourront pas passer directement à 26H2, leur système reposant sur un socle technique différent (Windows on ARM). Ils continueront toutefois de recevoir leurs mises à jour mensuelles et Microsoft leur promet un passage vers une future version de Windows. Pour les PC sous 24H2 ou 25H2, la transition vers 26H2 devrait être presque invisible.
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