Un changement de génération qui ne devrait toutefois pas bouleverser grand-chose. Microsoft n’a en effet pas attendu octobre pour amorcer la migration des PC compatibles vers Windows 11 25H2, disponible pour tous les appareils éligibles depuis plusieurs mois déjà. Son déploiement automatique est également engagé sur les éditions Home et Pro non administrées, Windows Update se chargeant du téléchargement avant de laisser aux utilisateurs et utilisatrices la main sur le redémarrage.

Le passage d’une version à l’autre est d’autant plus léger que 24H2 et 25H2 partagent la même branche de maintenance. Pour rappel, Microsoft s’appuie sur un package d’activation, ou eKB, chargé d’activer les fonctionnalités de 25H2 dont les composants ont été distribués au fil des mises à jour mensuelles. Et comme cette dernière version ne relève pas non plus les exigences matérielles, les PC déjà compatibles avec 24H2 devraient pouvoir l’accueillir sans changement de configuration.