La relève s’organise pour Windows 11. Alors que 24H2 vit ses dernières semaines, 25H2 prend le relais et 26H2 se profile déjà pour cet automne.
Comme chaque début d’automne, le mercato des versions reprend chez Microsoft. Deux ans après son lancement, Windows 11 24H2 arrivera au terme de son cycle de maintenance le 13 octobre prochain pour les éditions Famille, Pro, Pro Education et Pro for Workstations. Passée cette date, elles ne recevront plus aucun correctif de sécurité ni nouvelle fonctionnalité. Les éditions Enterprise et Education profiteront en revanche d’une année de prise en charge supplémentaire.
Une migration qui devrait presque passer inaperçue
Un changement de génération qui ne devrait toutefois pas bouleverser grand-chose. Microsoft n’a en effet pas attendu octobre pour amorcer la migration des PC compatibles vers Windows 11 25H2, disponible pour tous les appareils éligibles depuis plusieurs mois déjà. Son déploiement automatique est également engagé sur les éditions Home et Pro non administrées, Windows Update se chargeant du téléchargement avant de laisser aux utilisateurs et utilisatrices la main sur le redémarrage.
Le passage d’une version à l’autre est d’autant plus léger que 24H2 et 25H2 partagent la même branche de maintenance. Pour rappel, Microsoft s’appuie sur un package d’activation, ou eKB, chargé d’activer les fonctionnalités de 25H2 dont les composants ont été distribués au fil des mises à jour mensuelles. Et comme cette dernière version ne relève pas non plus les exigences matérielles, les PC déjà compatibles avec 24H2 devraient pouvoir l’accueillir sans changement de configuration.
Windows 11 26H2 dans les starting-blocks, Windows 10 joue les prolongations
Conformément aux 24 mois de prise en charge accordés aux éditions Home et Pro, Windows 11 25H2, lancée le 30 septembre 2025, continuera à recevoir des mises à jour jusqu’au 12 octobre 2027. D’ici là, 26H2 aura normalement eu le temps de prendre le relais : la prochaine version de Windows 11 a rejoint le canal Release Preview fin août, ses premières images ISO ont suivi quelques jours plus tard et sa diffusion auprès du grand public est attendue cet automne. Le calendrier pourrait d’ailleurs se préciser rapidement, Microsoft ayant programmé un grand événement consacré à Windows le 7 octobre.
Le même mois, Windows 10 entamera sa deuxième année sous ESU, Microsoft ayant prolongé d’un an le programme grand public pour permettre aux PC déjà inscrits de continuer à recevoir gratuitement les mises à jour de sécurité jusqu’au 12 octobre 2027, sans avoir à renouveler leur inscription.
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