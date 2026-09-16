Car voilà plusieurs mois que Microsoft et NVIDIA travaillent main dans la main autour de RTX Spark. La plateforme, déjà présentée au printemps, associe un processeur Arm Grace, un GPU Blackwell et jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée, avec l’ambition de faire tourner directement sur le PC des modèles d’IA bien plus lourds que ceux pris en charge par les premiers Copilot+ PC. NVIDIA évoque jusqu’à 120 milliards de paramètres sur les configurations les plus puissantes.

Un changement d’échelle qui oblige aussi Windows 11 à suivre. Microsoft travaille notamment sur la répartition des tâches entre les nombreux cœurs du processeur, tandis que Prism, sa couche d’émulation des applications x86 et x64 sur Arm, a été optimisée pour RTX Spark. Des ajustements très techniques, mais qui pèseront directement sur les performances et la compatibilité de ces nouvelles machines.

Le Surface Laptop Ultra devrait en être la première vitrine. Dévoilé lui aussi au printemps, il embarquera RTX Spark et jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée. Microsoft prépare en parallèle une Surface RTX Spark Dev Box pour les développeurs, tandis que Dell, Lenovo, ASUS, HP et MSI ont annoncé leurs propres modèles.