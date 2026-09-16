Microsoft s’apprête à organiser sa première grande conférence Windows depuis mai 2024. L’entreprise devrait en profiter pour revenir sur ses nouveaux PC équipés de puces NVIDIA RTX Spark et préciser la place qu’elle veut donner à l’IA locale dans Windows 11.
Après plus de deux ans à partager la scène avec Copilot, les PC IA et les annonces Surface, Windows s’apprête à reprendre le premier rôle. D'après The Verge, Microsoft vient de fixer le rendez-vous au 7 octobre à San Francisco, avec Satya Nadella, Pavan Davuluri et Jensen Huang pour parler de Windows 11, de Surface et surtout de la place que l’IA locale doit occuper sur les prochains PC. Pas de Windows 12 en vue, mais une nouvelle étape dans la stratégie que le groupe déroule depuis plusieurs mois autour des puces RTX Spark.
RTX Spark donne le ton
Car voilà plusieurs mois que Microsoft et NVIDIA travaillent main dans la main autour de RTX Spark. La plateforme, déjà présentée au printemps, associe un processeur Arm Grace, un GPU Blackwell et jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée, avec l’ambition de faire tourner directement sur le PC des modèles d’IA bien plus lourds que ceux pris en charge par les premiers Copilot+ PC. NVIDIA évoque jusqu’à 120 milliards de paramètres sur les configurations les plus puissantes.
Un changement d’échelle qui oblige aussi Windows 11 à suivre. Microsoft travaille notamment sur la répartition des tâches entre les nombreux cœurs du processeur, tandis que Prism, sa couche d’émulation des applications x86 et x64 sur Arm, a été optimisée pour RTX Spark. Des ajustements très techniques, mais qui pèseront directement sur les performances et la compatibilité de ces nouvelles machines.
Le Surface Laptop Ultra devrait en être la première vitrine. Dévoilé lui aussi au printemps, il embarquera RTX Spark et jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée. Microsoft prépare en parallèle une Surface RTX Spark Dev Box pour les développeurs, tandis que Dell, Lenovo, ASUS, HP et MSI ont annoncé leurs propres modèles.
Windows 11 prépare l’après Copilot+
Le nom de Windows figure bien sur l’invitation, mais il ne faudra probablement pas espérer y croiser Windows 12. Microsoft avait déjà calmé le jeu au printemps, lorsque les premières spéculations avaient recommencé à circuler autour de RTX Spark.
Ce n’est donc pas le nom du système qui doit changer, mais ce qu’il doit être capable de faire. Project Zenith, officialisé début septembre pour les développeurs, a déjà donné un premier aperçu de cette évolution. Les PC concernés embarqueront au moins 64 Go de mémoire unifiée pour exécuter localement des modèles de plus de 30 milliards de paramètres, mais Microsoft travaille aussi sur Windows lui-même, avec des environnements isolés pour les agents, une intégration renforcée de WSL et des outils de développement directement intégrés au système.
Une IA ancrée plus profondément dans Windows, qui n’a d’ailleurs pas vocation à rester cantonnée aux machines de développement, Satya Nadella ayant, à la Build 2026, appelé de ses vœux une « intelligence illimitée » sur chaque bureau et dans chaque foyer.
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