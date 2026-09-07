Microsoft vient justement d’en donner une première traduction très concrète avec Project Zenith, une nouvelle catégorie de PC conçus pour le développement et l’exécution locale de gros modèles. Mais ces machines fraîchement annoncées ne sont qu’une déclinaison très ciblée d’une stratégie plus généraliste : Microsoft ne compte pas réserver l’IA locale aux développeurs ni aux configurations les plus musclées.

Satya Nadella en avait posé les termes dès la Build 2026, expliquant vouloir apporter une « unmetered intelligence », soit une intelligence « illimitée », sur tous les bureaux et dans tous les foyers équipés de Windows. Une formule reprise quelques mois plus tard à l’IFA par Mark Linton , vice-président de Microsoft chargé de Windows et des appareils, qui a lui aussi transposé à l’ère de l’IA le vieux mot d’ordre du groupe, celui d’un PC sur chaque bureau et dans chaque foyer.

Concrètement, il ne s’agit pas de promettre une intelligence artificielle gratuite et sans aucune restriction d’usage. Microsoft veut surtout que Windows puisse confier davantage de traitements au PC lui-même, dès lors que ses ressources le permettent, plutôt que de solliciter systématiquement le cloud. CPU, GPU et NPU pourraient ainsi prendre en charge localement une part croissante des tâches courantes, tandis que les modèles distants resteraient mobilisés pour les opérations les plus exigeantes. Une requête exécutée sur la machine ne mobilise alors ni puissance de calcul dans un centre de données, ni tokens facturés ou décomptés par un service distant.

Cette volonté de faire passer l’IA au second plan de l’interface transpire aussi dans les choix récents de Microsoft. Dans le Bloc-notes, par exemple, l’intégration autrefois estampillée Copilot répond désormais à l’appellation plus neutre « Outils d’écriture ». Le nom disparaît également de Photos et de l'outil Capture d’écran, sans que les fonctions d’IA associées soient supprimées.