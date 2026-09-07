Microsoft ne vise pas exactement le portable de développement ordinaire. Pour entrer dans la famille Project Zenith, une machine devra embarquer au moins 64 Go de mémoire unifiée (un espace mémoire commun accessible au CPU et au GPU, plutôt qu’une séparation stricte entre mémoire système et mémoire graphique) et offrir 250 Go/s ou plus de bande passante mémoire. Les premières configurations s’appuieront sur Ryzen AI Halo, le mini-PC de développement IA d’AMD, avant l’arrivée d’autres appareils conçus avec les partenaires fabricants et fournisseurs de puces de Microsoft dans les prochains mois.

Un cahier des charges exigeant, à la mesure de ce que Redmond veut faire tourner sur ces machines. La firme promet en effet l’exécution locale de modèles de plus de 30 milliards de paramètres, sans devoir solliciter systématiquement une infrastructure distante. Or, plus un modèle est volumineux, plus il réclame de mémoire pour être chargé, tandis qu’une bande passante élevée permet au processeur et aux accélérateurs d’accéder suffisamment vite aux données pendant les calculs.

Microsoft expérimente justement depuis peu dans Windows 11 un réglage donnant davantage de contrôle sur la part de mémoire unifiée réservée aux usages graphiques et à l’IA, auquel Project Zenith fait écho en faisant de capacités matérielles élevées un prérequis pour le développement et l’exécution locale de gros modèles.

L’entreprise parle à ce propos d’une IA locale « unmetered », sans compteur de tokens à chaque requête. Le calcul n’est évidemment pas gratuit : il faut acheter la machine et l’alimenter. Mais lorsqu’un modèle tourne localement, son utilisation ne dépend plus des quotas ni de la tarification d’un service cloud.

On retrouve ici la répartition des rôles esquissée par Microsoft à la Build 2026 : confier aux modèles distants les tâches les plus exigeantes, et rapatrier sur le PC tout ce que ses propres ressources lui permettent d’assumer. Pour les usages de développement intensifs, notamment avec des agents sollicités en continu, Redmond espère ainsi réduire à la fois la dépendance au cloud et la facture associée.