Project Zenith donne un cadre bien réel aux ambitions de Microsoft pour le développement et l’IA locale sous Windows 11. Au programme : des machines très musclées, de gros modèles exécutés sur le PC et un environnement prêt à coder dès le premier démarrage.
Depuis quelques mois, Microsoft prépare méthodiquement Windows 11 aux nouveaux usages des développeurs. WSL s’intègre plus profondément au système, les agents gagnent leurs propres environnements d’exécution sécurisés et l’IA locale prend de l’ampleur sur les configurations dotées d’une importante mémoire unifiée. Avec Project Zenith, présenté le 4 septembre dernier, toutes ces évolutions convergent enfin vers une catégorie de PC pensée dès le départ pour les accueillir.
64 Go de mémoire unifiée pour exécuter de gros modèles d’IA en local
Microsoft ne vise pas exactement le portable de développement ordinaire. Pour entrer dans la famille Project Zenith, une machine devra embarquer au moins 64 Go de mémoire unifiée (un espace mémoire commun accessible au CPU et au GPU, plutôt qu’une séparation stricte entre mémoire système et mémoire graphique) et offrir 250 Go/s ou plus de bande passante mémoire. Les premières configurations s’appuieront sur Ryzen AI Halo, le mini-PC de développement IA d’AMD, avant l’arrivée d’autres appareils conçus avec les partenaires fabricants et fournisseurs de puces de Microsoft dans les prochains mois.
Un cahier des charges exigeant, à la mesure de ce que Redmond veut faire tourner sur ces machines. La firme promet en effet l’exécution locale de modèles de plus de 30 milliards de paramètres, sans devoir solliciter systématiquement une infrastructure distante. Or, plus un modèle est volumineux, plus il réclame de mémoire pour être chargé, tandis qu’une bande passante élevée permet au processeur et aux accélérateurs d’accéder suffisamment vite aux données pendant les calculs.
Microsoft expérimente justement depuis peu dans Windows 11 un réglage donnant davantage de contrôle sur la part de mémoire unifiée réservée aux usages graphiques et à l’IA, auquel Project Zenith fait écho en faisant de capacités matérielles élevées un prérequis pour le développement et l’exécution locale de gros modèles.
L’entreprise parle à ce propos d’une IA locale « unmetered », sans compteur de tokens à chaque requête. Le calcul n’est évidemment pas gratuit : il faut acheter la machine et l’alimenter. Mais lorsqu’un modèle tourne localement, son utilisation ne dépend plus des quotas ni de la tarification d’un service cloud.
On retrouve ici la répartition des rôles esquissée par Microsoft à la Build 2026 : confier aux modèles distants les tâches les plus exigeantes, et rapatrier sur le PC tout ce que ses propres ressources lui permettent d’assumer. Pour les usages de développement intensifs, notamment avec des agents sollicités en continu, Redmond espère ainsi réduire à la fois la dépendance au cloud et la facture associée.
Un environnement de développement prêt dès le premier démarrage
Project Zenith ne consiste toutefois pas à installer un Windows 11 classique sur une configuration bardée de mémoire. Microsoft a aussi préparé le système pour que les développeurs puissent travailler presque immédiatement, sans commencer par installer leurs outils de base ni passer en revue une série de réglages pour adapter l’OS à leur usage.
Windows Terminal et Visual Studio Code seront ainsi épinglés par défaut dans la barre des tâches, aux côtés d’un ensemble d’outils préinstallés couvrant langages, environnements d’exécution, gestion du code source et productivité. Plusieurs paramètres de Windows seront également configurés en amont, pour faire ressortir les informations utiles au développement et alléger le reste de l’espace de travail.
L’Explorateur affichera les extensions de fichiers, les éléments cachés, le chemin complet dans la barre de titre et le panneau de détails. La prise en charge des chemins longs sera elle aussi activée. À l’inverse, les fichiers et dossiers récemment utilisés ainsi que les conseils liés aux services de synchronisation disparaîtront de l’interface.
Même traitement du côté du menu Démarrer et de la recherche, puisque la palette de commandes sera activée par défaut, tandis que les conseils du menu Démarrer et les notifications liées au compte seront désactivés. L’environnement restera bien évidemment personnalisable, puisqu’il s’agit de fournir un point de départ adapté au développement, pas d’imposer une combinaison figée d’outils, de langages ou de frameworks.
Cette configuration prête à l’emploi s’étend aussi aux outils Linux. WSL, intégré à Windows 11 et dont Redmond a ouvert le code l’an dernier, profitera notamment des travaux annoncés à Build 2026 autour de WSL Containers, qui permettent de créer, d’exécuter et de manipuler des conteneurs Linux directement depuis Windows.
Les agents IA auront eux aussi leur place dans cet environnement. La firme compte s’appuyer sur les protections présentées à Build, parmi lesquelles une identité imposée par le système et l’isolation au sein des Microsoft Execution Containers (MXC). Les développeurs pourront ainsi concevoir et exécuter des agents sur ces machines sans leur accorder pour autant un accès indistinct au reste du PC.
Project Zenith ne constitue donc ni une nouvelle édition de Windows 11 ni une technologie à part entière. Microsoft donne ici une traduction concrète à plusieurs chantiers engagés ces derniers mois : des machines dimensionnées pour exécuter de gros modèles en local, un environnement de développement déjà configuré, des outils Linux directement intégrés au système et une infrastructure pensée pour accueillir les agents IA, afin que les développeurs puissent commencer à coder presque aussitôt après avoir allumé leur PC.
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