Microsoft expérimente un panneau permettant de réserver une partie de la mémoire unifiée aux tâches graphiques et à l’intelligence artificielle. Repérée dans une build expérimentale de Windows 11, cette fonction ciblerait surtout les PC dotés d’une importante mémoire partagée, mais rien ne garantit encore sa sortie.
Windows pourrait bientôt ne plus décider seul de la répartition de la RAM de votre ordi. Microsoft teste en effet dans Windows 11 un panneau de gestion de la mémoire unifiée, ce réservoir partagé par le processeur (CPU), le circuit graphique (GPU) et les accélérateurs d’IA (NPU) de certaines configurations. L’utilisateur pourrait en réserver une partie aux accélérateurs sollicités par les jeux et les modèles d’IA locaux, ou conserver davantage de RAM pour les applications classiques. Une nouveauté très ciblée, qui ne donnerait toutefois aucune mémoire vidéo (VRAM) supplémentaire aux cartes graphiques dédiées.
Réserver de la RAM en quelques clics
La nuance est importante. La mémoire GPU partagée déjà affichée dans le Gestionnaire des tâches correspond principalement à une quantité de RAM que le circuit graphique peut emprunter dynamiquement. Le nouveau réglage mettrait, lui, une portion de mémoire à l’abri pour les calculs graphiques ou d’IA. Elle ne serait alors plus disponible pour le navigateur, les logiciels bureautiques ou les autres applications.
Les principales concernées pourraient être les machines équipées de beaucoup de mémoire unifiée, comme les PC à processeur AMD Ryzen AI Max ou les futures plateformes NVIDIA RTX Spark, capables d’embarquer jusqu’à 128 Go. Les développeurs faisant tourner de grands modèles de langage en local, les créateurs et certains joueurs sur GPU intégré pourraient y gagner en souplesse. Sur un ordinateur limité à 16 Go, réserver trop de mémoire risquerait en revanche de ralentir tout le reste.
Microsoft n’a toutefois pas officialisé IntelligentCarveout. La fonction reste cachée dans une branche expérimentale de Windows 11 et son interface, sa compatibilité comme son déploiement peuvent encore évoluer.
Jusqu’ici, des réglages dispersés
Sous Windows, la réservation fixe de mémoire pour un GPU intégré dépendait jusqu’ici du BIOS/UEFI de l'ordinateur ou des outils de son fabricant, lorsqu’il propose effectivement ce réglage. AMD permet ainsi de piloter sa Variable Graphics Memory depuis son pilote Adrenalin, avec jusqu’à 96 Go de RAM réservés à la partie graphique sur certains Ryzen AI Max. Microsoft pourrait donc surtout centraliser et généraliser un réglage jusqu’ici dépendant du fabricant de PC ou du fondeur.
Apple utilise de son côté une architecture unifiée depuis la puce M1, mais macOS ne propose aucun curseur comparable dans ses réglages. Sous Linux, les outils restent également liés au matériel et aux pilotes.
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