Repérée par Windows Latest dans la build expérimentale 29648.1000 de Windows 11 , la fonction porte actuellement le nom interne d’IntelligentCarveout. Elle prendrait place dans Paramètres, Système, puis Options avancées, avec plusieurs profils allant du réglage recommandé au maximum, un mode personnalisé et la possibilité de désactiver la réservation.

La nuance est importante. La mémoire GPU partagée déjà affichée dans le Gestionnaire des tâches correspond principalement à une quantité de RAM que le circuit graphique peut emprunter dynamiquement. Le nouveau réglage mettrait, lui, une portion de mémoire à l’abri pour les calculs graphiques ou d’IA. Elle ne serait alors plus disponible pour le navigateur, les logiciels bureautiques ou les autres applications.

Les principales concernées pourraient être les machines équipées de beaucoup de mémoire unifiée, comme les PC à processeur AMD Ryzen AI Max ou les futures plateformes NVIDIA RTX Spark, capables d’embarquer jusqu’à 128 Go. Les développeurs faisant tourner de grands modèles de langage en local, les créateurs et certains joueurs sur GPU intégré pourraient y gagner en souplesse. Sur un ordinateur limité à 16 Go, réserver trop de mémoire risquerait en revanche de ralentir tout le reste.

Microsoft n’a toutefois pas officialisé IntelligentCarveout. La fonction reste cachée dans une branche expérimentale de Windows 11 et son interface, sa compatibilité comme son déploiement peuvent encore évoluer.